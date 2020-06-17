Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Офис Зеленского разработал закон о статусе Донбасса
Фото: РИА Новости
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам главы офиса Андрея Ермака, в него имплементирована «формула Штайнмайера». В дальнейшем закон будет обсуждаться и дорабатываться с учетом пожеланий от переселенцев из Донбасса, проживающих на подконтрольной Украине территории.
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в декабре 2019 года.
«Формула Штайнмайера» — это документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.
Часть Донецкой и Луганской областей вышла из-под контроля Киева в 2014 году. Украина обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Кремль отвергает обвинения.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Последние новости
Стало известно об инциденте между военными кораблями Турции и Франции в Ливии Стало известно об инциденте между военными кораблями Турции и Франции в Ливии В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион Дания ответила на просьбу России по «Северному потоку-2» Дания ответила на просьбу России по «Северному потоку-2»
Комментарии
Украина , В мире , Конфликты , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все время лежит и вызывает скорую»
«Все время лежит и вызывает скорую»
«Моя ба»: Солнцев представил новую «спутницу жизни»
«Моя ба»: Солнцев представил новую «спутницу жизни»
Москва нашла ответ на удар американских «Томагавков»
Москва нашла ответ на удар американских «Томагавков»
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Видео
Необычный метеорит в небе над Австралией попал на видео
00:17
Необычный метеорит в небе над Австралией попал на видео
Опубликовано видео драки из-за собаки в магазине
00:57
Опубликовано видео драки из-за собаки в магазине
Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео
00:59
Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео
01:20
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
00:58
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
00:33
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
Происшествия
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение