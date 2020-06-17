Ранее праволиберальная партия "Демократична сокира" ("Демократичный топор") заявила о намерении силой помешать сторонникам партии Шария провести митинг в Киеве

Колона митингующих пришла к офису Зеленского. Они держат партийные флаги, флаги Украины и плакаты с требованием отставки президента. Митингующие также требуют защитить конституционные права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов.

"У нас мирная акция, но мы будем действовать решительно и звать Зеленского к нам", — сказал на митинге один из организаторов.

В то же время на улице Банковая у офиса президента присутствуют несколько десятков представителей "Демократичной сокиры" в костюмах врачей психиатрической больницы и с плакатами. Полиция их не пропускает, перекрыв подход к зданию. Сам митинг оцеплен военнослужащими Нацгвардии. Полиция перекрыла улицы в правительственном квартале в Киеве.

Глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко 5 июня заявил, что 30 нападений на сотрудников СМИ зафиксировали на Украине с начала этого года. Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на сотрудников СМИ в 2019 году.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет . Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.