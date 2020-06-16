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На Украине заявили о демонтаже в России труб для транзита газа 

Rambler News Service и ещё 10 2 часа назад
На Украине заявили о демонтаже в России труб для транзита газа
Фото: Москва24
«Газпром» начал демонтаж части трубопроводов, ранее использовавшихся для транзита газа через Украину, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «"Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — сказал Макогон в интервью изданию Oilpoint. Он добавил, что в будущем компания готова осуществлять небольшие объёмы транзита газа. «Мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объёмы транзита — 20-30 млрд кубометров. Он будет осуществляться по тем же трубам, по которым будет идти внутренняя транспортировка», — отметил Макогон.
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Украина , Конфликты , Газпром
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