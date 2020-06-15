Интеллигенция пугает Зеленского судьбой Януковича

К президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом обратились бывшие политзаключенные, историки, общественные деятели и активисты. Они возмущены подозрением, врученным пятому президенту страны Петру Порошенко. Зеленского также предостерегают от судьбы четвертого президента — Виктора Януковича

Президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности повторить судьбу Виктора Януковича, свергнутого в результате Майдана в 2014 году. К Зеленскому в воскресенье 14 июня обратились с открытым письмом общественные деятели, политузники, историки и активисты. Текст письма разместил Иосиф Зисельс — бывший политический заключённый, член группы «Первого декабря».

«С прискорбием должны констатировать, что на Украине вернулись репрессии против политических оппонентов. Возмутительно, что основным объектом этих репрессий стал Петр Порошенко — человек, усилиями которой Украина смогла выстоять в противостоянии с Россией в самые тяжелые годы. Стоит напомнить, что изначально все эти дела были инициированы членами бывшей команды Януковича. Они созвучны месседжам враждебной российской пропаганды. И именно эти инициативы радостью поддержала и крайне топорно пытается реализовать команда нынешнего президента Украины», — говорится в письме украинской интеллигенции.

Само письмо полно восхвалений Порошенко и претензий к новой власти.

При этом сам Зисельс заявил, что вручение Порошенко подозрения — это «признаки формирования на Украине полицейского государства».

Среди прочих письмо подписали такие деятели, как писатель Юрий Щербак , философ Константин Сигов, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства Киево-Могилянской Академии Леонид Финберг, профессор этой академии и бывший глава Минобразования Украины Сергей Квит и многие другие.

При этом Левус ранее был помощником экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и был связан в том числе с «Правым сектором» (запрещен в РФ).

Кроме того, среди подписантов есть и представители галицкой интеллигенции вроде журналиста Тараса Возняка, астронома Ярослава Яцкива и физика Игоря Юхновского.

Все эти люди грозят Зеленскому судьбой Януковича. И это несмотря на то, что Зеленский — верный продолжатель дела Порошенко.

Петр Алексеевич Зеленский

Сегодня на Украине многие все чаще задаются вопросом: а чем Зеленский отличается от предшественника? Вопрос настолько назрел в обществе, что его не могли не задать на пресс-конференции по итогам года правления Зеленского.

«Я всем отличаюсь от Порошенко — физиологически и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я действительно, может, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Но я такой, какой есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого. И именно так я работаю», — заявил Зеленский.

По поводу уважения граждан Украины и уважения каждого многие бы с Зеленским поспорили. Собственно, сам вопрос Зеленскому был задан после того как оказалось, что в той же языковой и гуманитарной политике он идет по пути своего предшественника.

Единственная разница с Порошенко у Зеленского в том, что при президентстве Порошенко ему, по понятным причинам, не вручали подозрения в совершении преступлений. Во всём остальном они — практически близнецы-братья.

Подтверждением этого может быть и тот факт, что при президентстве Зеленского в правительстве оказались люди, так или иначе связанные с Порошенко. Среди таких можно упомянуть ту же Эмине Джапарову, которая при Порошенко была первым замминистра информационной политики, а с мая 2020 года стала первым замглавы украинского МИД

При Зеленском на должность уполномоченного по языковой политике Минкульт предлагает Святослава Литинского , который является идейным русофобом, а министерство по делам ветеранов становится вотчиной убийц публициста Олеся Бузины.

При этом сам Зеленский так и не стал популярным у национал-патриотов, которые обвиняют его во всех грехах. Попытка наказать Порошенко за многочисленные факты коррупции, выявленные при правлении пятого президента, подливают масла в огонь.

Судя по тому, что украинская интеллигенция начала пугать Зеленского судьбой Януковича, ему действительно могут готовить новый Майдан. Тем более, последние события показывают беззубость украинской власти по отношению к радикалам.

Будет ли Майдан?

В пятницу, 12 июня, подозреваемому в убийстве человека радикалу Сергею Стерненко пытались избрать меру пресечения в Шевченковском районном суде.

Дело Стерненко сдвинулось с мертвой точки при Зеленском. Точнее, после того, как первый назначенный при новом президенте генпрокурор Руслан Рябошапка ушел в отставку, а его место заняла Ирина Венедиктова.

Изменила свое отношение к Стерненко и Служба безопасности Украины. Если раньше радикала критики называли агентом СБУ, теперь спецслужба придерживается версии обвинения, согласно которой Стерненко среди прочего пробежал около 100 метров и убил Ивана Кузнецова . Тем самым версия адвокатов радикала о самозащите оказывается несостоятельной.

Но суд 12 июня показал: у властей не хватает сил, чтобы справиться с радикалами. Несмотря на всю попытки сорвать судебное заседание и на агрессию группы поддержки Стерненко в адрес полиции, последняя, даже усиленная спецподразделениями и Нацгвардией, не смогла привести к порядку протестующих.

Более того, на стороне последних оказались в том числе и народные депутаты от политсилы Зеленского — партии «Слуга народа». Среди таких можно выделить Гео Лероса.

Всё это свидетельствует о том, что Зеленскому и правда грозит судьба Януковича: он не в силах совладать с радикалами, а люди из его политсилы на деле выступают за тех, кто в перспективе хочет свержения Зеленского.

«Стерненко прокачивает себя и это ему дает делать власть. Сейчас он берет на «слабо» весь государственный аппарат и лично Зеленского. Сергей уверен, что власть слаба и сегодня он хочет ей это продемонстрировать. Если кучка активистов сегодня сорвет заседание суда и надавит на суд и Стерненко даже не получит домашний арест, то можно смело говорить что в стране хаос. Говорить про нападение на журналистов вообще не стоит — это уже стало закономерностью», — писал в день судебного заседания Telegram-канал «Легитимный».

Уже ночью стало известно, что в суде объявили перерыв до понедельника. Тем самым активисты фактически если не сорвали, то существенно затянули судебное заседание при полном бессилии полиции.

Украинская интеллигенция, обычно сервильная по отношению к властям, явно что-то чувствует, раз позволяет себе пугать Зеленского судьбой Януковича.