Заявление Порошенко прозвучало в Киевском апелляционном суде на обжаловании приговора Виктору Януковичу по делу о госизмене. В декабре 2019 года политик был заочно осужден на 13 лет заключения.

Порошенко заявил, что Янукович как бывший президент Украины «отвечает» за то, что страна лишилась части территории.

По его словам, решение о переходе Крыма в состав РФ до сих пор в мире рассматривается как агрессия со стороны России.

Преступление Януковича, уверяет Порошенко, заключается в том, что «по его приглашению на территорию Украины зашли "российские оккупационные войска". Политик отметил, что лично видел на полуострове в 2014 году военнослужащих Минобороны РФ

Говоря о намерении засудить Януковича, Порошенко отметил, что он старался обеспечить „верховенство права и демократии“.