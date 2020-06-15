Экс-президент Украины Виктор Янукович в ответе за то, что страна потеряла часть своей территории, заявил бывший глава государства Петр Порошенко. По его словам, его предшественник "пригласил" в Украину российские войска, сообщает РИА Новости.
Заявление Порошенко прозвучало в Киевском апелляционном суде на обжаловании приговора Виктору Януковичу по делу о госизмене. В декабре 2019 года политик был заочно осужден на 13 лет заключения.
Порошенко заявил, что Янукович как бывший президент Украины «отвечает» за то, что страна лишилась части территории.
По его словам, решение о переходе Крыма в состав РФ до сих пор в мире рассматривается как агрессия со стороны России.
Преступление Януковича, уверяет Порошенко, заключается в том, что «по его приглашению на территорию Украины зашли "российские оккупационные войска". Политик отметил, что лично видел на полуострове в 2014 году военнослужащих Минобороны РФ.
Говоря о намерении засудить Януковича, Порошенко отметил, что он старался обеспечить „верховенство права и демократии“.
Ранее, как сообщал "Рамблер", стало известно, что Генеральная прокуратура Украины намерена привлечь Петра Порошенко к ответственности за незаконное назначение Сергея Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины. По данным журналистов, экс-президенту может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.