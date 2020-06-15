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Порошенко обвинил Януковича в потере Украиной Крыма 

Lenta.ru и ещё 2 15 минут назад
Украина нашла виновного в потере Крыма
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил своего предшественника Виктора Януковича в потере Киевом Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор Януковичу Порошенко заявил, что тот лично пригласил российские войска на территорию Украины. Также Порошенко рассказал, что видел российских военных, когда посещал Крым в 2014 году.
Также бывший глава государства отметил, что никогда не ставил цели «засудить» Януковича во время своего президентства, а лишь обеспечивал верховенство права и демократии.
Янукович был свергнут и бежал в Россию в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине политика заочно приговорили к тюрьме за государственную измену. В 2018 году началось заочное досудебное расследование по делу о событиях на Майдане в Киеве.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Киев , Республика Крым
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