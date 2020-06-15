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Der Tagesspiegel (Германия): Украина инвестирует в космическую технику 

ИноСМИ 12 часов назад
Украина пытается реанимировать космическую отрасль
Фото: © AP Photo, Efrem Lukatsky
Украина намерена возродить космическую отрасль и вернуться в круг космических наций. После непродления договора о поставках российских ракетных двигателей агентству НАСА для украинского «Южмаша» открылось окно возможностей. Но есть проблема: алюминий для производства раньше поступал из России.
Украинские предприятия внесли значительный вклад в успех советской космонавтики. Теперь на Украине есть планы по возрождению космической отрасли.
После нескольких лет экономического упадка Украина намерена вернуться в круг космических наций. В конце прошлого года киевская Верховная Рада приняла решение вновь инвестировать государственные средства в космическую отрасль. При этом в первую очередь — в отличие от России — должны привлекаться частные фирмы.
Пост руководителя украинского космического агентства с февраля 2019 года занимает предприниматель Владимир Усов, заработавший свое состояние на 3D-принтерах для металлообрабатывающей и керамической промышленности.
В первый же день после вступления в должность Усов столкнулся с украинскими реалиями: он принял сеть предприятий, большинство из которых были неплатежеспособными. Крупнейшее из них — государственный концерн «Южмаш» в Днепропетровске. Первое, что сделало космическое агентство — выплатило 16 тысячам сотрудников задержанные зарплаты.

Война прервала сотрудничество

Во времена Советского Союза главные компоненты космических кораблей СССР поступали с Украины. Еще в 1990-е годы «Южмаш» экспортировал ежегодно 100 ракет-носителей в Россию.
Кроме того, мощное конструкторское бюро «Южное» продолжало работать на российскую космонавтику и разработало около 400 аппаратов для дистанционного изучения Земли и околоземного пространства. Однако после российской аннексии Крыма и из-за участия Москвы в войне на востоке Украины это сотрудничество было резко прекращено. Шесть лет «Южмаш» балансировал на грани банкротства.
Теперь концерн надеется на сотрудничество с американской компанией Firefly Aerospace. После того как не был продлен договор о поставках российских двигателей американскому агентству НАСА, для предприятия открылось «окно возможностей», как говорят в Киеве.

Планы создания спутников-шпионов

Но, судя по всему, это окно пока еще очень маленькое. В этом году «Южмаш» должен построить для техасской компании всего восемь маленьких ракет, затем планируется производить по 24 ракеты в год.
А пока украинским ракетостроителям нужны не только инвестиции в размере от 30 до 60 миллионов долларов. Им необходимо решить и еще одну непростую проблему: до сих пор «Южмаш» в основном получал алюминий для своего производства из России.
Планы у Усова обширные. В ближайшие пять лет украинское космическое агентство намерено запустить пять собственных спутников. Проектная документация была разработана ранее для России. Спутники лаконично называют аппаратами «для национальной безопасности». Вот уже шесть лет на Украине идет война.
Der Tagesspiegel (Германия)
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Украина , Конфликты , Наука и техника , Оружие , Статьи , Технологии , Крым наш , Владимир Усов , Верховная Рада , NASA , Южмаш , Роскосмос , Германия
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