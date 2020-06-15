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На Украине поведали о «держащемся на ИВЛ» минском процессе 

Lenta.ru и ещё 1 55 минут назад
«Минск не умер, Украина держит его на аппарате ИВЛ»
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рассуждая о минском процессе по Донбассу, заявил, что он держится на одном аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такое мнение он выразил в интервью «Укринформу».
Кулеба поведал, что Киев не нарушает минские договоренности, а «все партнеры видят и признают», что деятельность украинской стороны «конструктивная».
Таким образом, глава МИД не согласился с заявлениями России о том, что украинские власти не выполняют условий договора.
«Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — отметил он.
Ранее Кулеба заявил о желании страны «оживить нормандский формат». Он посетовал, что, несмотря на все усилия Украины и ее партнеров, сделать этого не получается из-за неконструктивности российской стороны. Позднее он отметил, что готов вести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым только, если «это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных».
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Комментарии 1
Украина , В мире , Дмитрий Кулеба , Сергей Лавров , МИД , Укринформ , Киев
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