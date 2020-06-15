Минский процесс по Донбассу держится на аппарате искусственной вентиляции легких, заявил в интервью изданию «Укринформ» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Чиновник извинился перед журналистами за «черный юмор».

Заявление главы украинского внешнеполитического ведомства прозвучало в ответ на обвинения российских властей в том, что Киев нарушает минские договоренности.

Кулеба подчеркнул, что опроверг утверждения Кремля, подчеркнув, что западные партнеры «видят и признают конструктивную деятельность» руководства Украины. По его словам, "Минск не умер", поскольку Украина "держит" его на аппарате ИВЛ немецко-французского производства.

«Простите за черный юмор», — извинился министр.