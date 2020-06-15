Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Держится на ИВЛ»: в Украине высмеяли минский процесс 

Павел Тиунов и ещё 2 12 минут назад
Минский процесс по Донбассу держится на аппарате искусственной вентиляции легких, заявил в интервью изданию «Укринформ» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Чиновник извинился перед журналистами за «черный юмор».
Заявление главы украинского внешнеполитического ведомства прозвучало в ответ на обвинения российских властей в том, что Киев нарушает минские договоренности.
Кулеба подчеркнул, что опроверг утверждения Кремля, подчеркнув, что западные партнеры «видят и признают конструктивную деятельность» руководства Украины. По его словам, "Минск не умер", поскольку Украина "держит" его на аппарате ИВЛ немецко-французского производства.
«Простите за черный юмор», — извинился министр.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Кулеба заявил, что Германия будет поддерживать украинскую инициативу по сближению страны с НАТО. Министр иностранных дел пришел к такому выводу, проанализировав результаты двухсторонних переговоров украинской делегации с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Комментарии 41
Украина , Видео , В мире , Дмитрий Кулеба , МИД , НАТО , Укринформ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Главный кубанский фермер спас тонущего мальчика и умер
Главный кубанский фермер спас тонущего мальчика и умер
Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию
Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Видео
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение