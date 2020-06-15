Украина отказалась считать обязательными минские соглашения 

По его словам, представители Украины отказались считать обязательными договоренности по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. «Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые», — отметил Грызлов.

Он добавил, что украинские власти пытаются разрушить переговорный процесс. «Возникает вопрос — на основании чего Киевом велась работа на протяжении пяти лет. Пришли новые люди, которые начали заявлять о рекомендательном характере минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников», — считает политик.

Грызлов добавил, что если это действительно официальная позиция Украины, то она ведет к «замораживанию» конфликта.