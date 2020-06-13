Объяснен рост случаев COVID-19 на Украине

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине связан со смягчением карантинных ограничений, об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров рассмотрит возможность усиления карантинных мер в случае стремительного роста заболеваемости коронавирусом в десяти из 24 областей страны.

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты — открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", — заявил Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".