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Власти Украины допустили отмену выборов из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
На Украине допустили отмену выборов из-за COVID-19
Фото: EPA-EFE
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил отмену местных выборов осенью в случае введения тотальных карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 11 июня, передают «Українськi Новини».
«Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом, "коронакризисом". Если в Украине будут основания для ввода тотального карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы», — сказал Шмыгаль.
По его словам, власти надеются, что смогут эффективно управлять адаптивным карантином и провести голосование.
Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля. Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать по месту фактического проживания, а не регистрации.
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Украина , В мире , Центризбирком России , Верховная Рада
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