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На Украине иностранцам вручили младенцев в вышиванках 

РИА Новости и ещё 2 39 минут назад
На Украине иностранцам вручили младенцев в вышиванках
Фото: © Depositphotos / osons163
Шесть супружеских пар из Аргентины забрали своих детей, рожденных от суррогатных матерей на Украине, сообщает портал hromadske.ua.
Торжественная церемония прошла в киевском отеле "Венеция", при этом младенцев нарядили на церемонию в вышиванки.
МИД Украины дал разрешение на въезд в страну родителям из Аргентины. Они прошли обязательную обсервацию и сдали тест на коронавирус.
Мать одного из малышей заявила, что Аргентина закрыла границы до сентября, и если им не разрешат въезд до этого времени, то они не представляют, как жить в чужой стране с младенцем на протяжении нескольких месяцев.
На Украине не существует полноценного регулирования суррогатного материнства, по закону оно не запрещено.
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Украина , Общество , МИД , Аргентина
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