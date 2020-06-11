На Украине иностранцам вручили младенцев в вышиванках 

Шесть супружеских пар из Аргентины забрали своих детей, рожденных от суррогатных матерей на Украине , сообщает портал hromadske.ua.

Торжественная церемония прошла в киевском отеле "Венеция", при этом младенцев нарядили на церемонию в вышиванки.

МИД Украины дал разрешение на въезд в страну родителям из Аргентины. Они прошли обязательную обсервацию и сдали тест на коронавирус.

Мать одного из малышей заявила, что Аргентина закрыла границы до сентября, и если им не разрешат въезд до этого времени, то они не представляют, как жить в чужой стране с младенцем на протяжении нескольких месяцев.

На Украине не существует полноценного регулирования суррогатного материнства, по закону оно не запрещено.