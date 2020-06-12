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Зеленского вызывают в суд за нарушение карантина 

BFM.RU и ещё 8 31 минуту назад
Зеленского вызывают в суд за нарушение карантина
Фото: ТАСС
Президента Украины вызвали в суд за нарушение карантина. Рассмотрение административного дела назначено на 19 июня, пишут «Известия».
Инцидент произошел в начале июня в Хмельницком. Владимир Зеленский решил выпить кофе в одном из кафе. Вместе с ним были главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и глава офиса президента Андрей Ермак. Они пили кофе внутри заведения, хотя размещение гостей разрешено только на летних площадках.
Протокол за административное нарушение составили полицейские. Президенту грозит штраф 17 тысяч гривен.
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Украина , Происшествия , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , газета "Известия"
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