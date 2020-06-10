Охота на Порошенко: экс-президента сделали подозреваемым

Петра Порошенко объявили подозреваемым по делу о незаконном назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Бывший президент Украины принимать подозрение отказался, сославшись на нарушение процедуры, однако это не отменяет сам факт изменения его статуса в уголовном расследовании. При этом вручение подозрения состоялось в здании ГБР, где Порошенко готовился давать показания по другому делу, и это, видимо, стало для него неожиданностью.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко официально объявили подозреваемым по делу о «незаконном приказе» о назначении в Службу внешней разведки. Речь идет о Сергее Семочко, который летом 2018 года занял позицию первого заместителя председателя ведомства.

Подозрение Порошенко вручили следователи государственного бюро расследований Украины (ГБР). Как заявили в пресс-службе ведомства, в настоящее время готовится ходатайство о применении меры пресечения в отношении бывшего украинского лидера.

Изначально Порошенко прибыл в ГБР для допроса по делу о его коллекции картин. Следствие подозревает, что работы известных художников незаконно пересекли границу Украины. Пока в этом расследовании экс-президент фигурирует в качестве свидетеля, однако уже спровоцировал скандал, не явившись на прошлый допрос.

В «картинном деле» фигурирует более 40 различных полотен, в том числе кисти Айвазовского, Сурикова, Репина и Глазунова . Расследование в ГБР начали в конце прошлого месяца. 26 мая Порошенко был вызван на допрос. Однако бывший президент вместо разговора со следователями решил отвести картины в художественный музей Ивана Гончара, чтобы доказать ведомству, что ничего из Украины не вывозил.

Впрочем, в ГБР инициативу Порошенко не оценили и в сопровождении спецназа прибыли в музей, потребовав от руководства предоставить доступ к культурным ценностям. В музее открыть помещение с картинами отказались без постановления суда, и тогда следователи штурмом взяли здание под предлогом проведения «следственных действий».

В итоге, изучив коллекцию Порошенко, сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации на картины, не тронув сами полотна. К слову, среди работ была найдена «Русская красавица» кисти Ильи Глазунова — она входит в список полотен, проходящих по «картинному делу».

Удивление президента

После этой истории ГБР через суд добилась принудительного вызова Порошенко на допрос 10 июня, но по какому именно делу — не уточнялось. Вероятно, бывший президент готовился отвечать на вопросы по картинам, как и его сторонники, прибывшие утром к зданию ведомства.

Соратники Порошенко создали целую картинную галерею у входа в здание ГБР, разместив копии известных полотен с приделанными лицами президента Украины Владимира Зеленского , олигарха Игоря Коломойского и генпрокурора Ирины Венедиктовой. В частности, среди «работ» присутствовала карикатура на «Сотворение Адама» Микеланджело, где роль Адама исполнял Зеленский, а Бога-Отца — Коломойский.

Принудительно доставлять бывшего президента на допрос не потребовалось — он сам прибыл к ГБР, прежде чем войти в здание выступив с короткой речью перед своими сторонниками. В своем выступлении он подчеркнул, что платил все пошлины на ввезенные им картины — одна из главных претензий ГБР.

Под аплодисменты Порошенко вошел в здание ГБР, однако покинул его бывший президент, скорее всего, через чёрный ход, так как вышел к собравшимся только его адвокат Илья Новиков . Он же объявил, что офис генпрокурора незаконно вручил его подзащитному сообщение о подозрении в совершении преступления по делу Семочко.

«Пришел работник офиса генпрокурора, он не представил свои полномочия. Это не была госпожа Венедиктова, которая одна уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. Это не было согласно закону, согласно процедуре», — пояснил Новиков.

Порошенко отказался получать подозрение, подчеркнул адвокат, так как народному депутату его вручать нельзя. После этого инцидента бывший президент покинул ГБР, так и не ответив на вопросы следователей.

Вместо допроса Порошенко поехал в офис генпрокурора, где пошел в кабинет Венедиктовой, чтобы получить уведомление о подозрении лично. Бывший глава Украины объявил, что оно было передано «абсолютно незаконно». Свой диалог с генпрокурором он транслировал в Facebook на странице партии «Европейская солидарность».

Однако Венедиктова отказался что-либо вручать Порошенко и заявила, что подозрение он может получить из рук следователей и прокуроров. Как пишет «Страна.ua», спустя полчаса дискуссий о законности решения в отношении бывшего президента, генпрокурор покинула свой кабинет. В помещении Порошенко остался со своими соратниками из «Европейской солидарности», которых взял с собой при походе к Венедиктовой — на трансляции они начали обсуждать «беспредел» в правоохранительных органах Украины.

Охота на Порошенко

Тем не менее подозрение все же было озвучено, что несколько меняет ситуацию с расследованиями в отношении Порошенко. Против бывшего президента на Украине уже открыто немало уголовных дел, но пока в большинстве случаев он проходит как свидетель.

В числе последних расследований — дело о госизмене со стороны Порошенко, которое появилось после публикации, предположительно, его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри . Записи указывают на контроль Вашингтона над Киевом, в частности в моментах согласования назначения тех или иных чиновников.

Впрочем, если говорить о деле Семочко, то перевод Порошенко в разряд подозреваемых нельзя назвать неожиданным событием. Генпрокурор Венедиктова еще в конце апреля намекала на скорое вручение подозрения бывшему президенту Украины.

«Дело двигается, просто сейчас пока идет хайп по другим делам, никто как-то не увидел, что по этим делам идут определенные процессуальные действия», — подчеркивала генпрокурор.

При этом Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю годовщины своей инаугурации отчасти подтвердил, что его предвыборное обещание «посадить Порошенко» все еще в силе. По его словам, бывшего президента ждет много «различных приключений и приговоров».