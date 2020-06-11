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Тимошенко предрекла конец украинской независимости 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 4 часа назад
Тимошенко предрекла конец украинской независимости
Фото: ТАСС
Подписание киевскими властями меморандума о кредитах от МВФ несовместимо с независимостью Украины и благосостоянием ее жителей, считает бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«То, что происходит сегодня, граничит с потерей независимости страны, государства, системы управления своей жизнью», — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewOne.
Экс-премьер Украины отметила, что меморандум не был вынесен на публичное обсуждение и не представлен парламенту.
«Ночью, никому не показывая этот документ, подписали президент, глава Нацбанка, министр финансов, премьер-министр», — приводит ее слова РИА «Новости».
Политик возмутилась, почему власти принимают такие решения втайне от народа, и почему детали документа будут обнародованы МВФ, а не киевскими властями.
«И тут было что скрывать. И то, что тут скрыли, несовместимо с независимостью страны и благосостоянием украинцев», — заявила Тимошенко.
По ее мнению, ресурсы Украины не принадлежат стране и народу, и не получат прибыли от них.
«И вот этот меморандум закрепляет ситуацию, при которой у украинцев забирают последнее», — подытожила Тимошенко.
Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.
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Комментарии 7
Украина , В мире , Слуга народа , Юлия Тимошенко , Международный валютный фонд , РИА Новости
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