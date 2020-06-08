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Зеленский вместе с женой взялись за новый закон 

Украина.ру и ещё 2 1 час назад
Зеленский вместе с женой взялись за новый закон
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский решил законодательно закрепить обязанности первой леди страны. Об этом сообщает «Украинская правда».
Предполагается, что новый закон юридически закрепит понятие первой леди Украины и ее обязанности.
По словам Зеленского, в разработке закона примет участие его супруга Елена Зеленская.
«Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать. Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос. Тут не нужно никакое бюджетное финансирование», — приводит издание слова главы государства.
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Украина , В мире , Елена Зеленская , Владимир Зеленский
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