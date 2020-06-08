В Нидерландах возобновились слушания по делу МН17

Слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года возобновились в понедельник в Нидерландах . Заседания открываются после почти трехмесячного перерыва, в ходе которого защита Олега Пулатова должна была подробно ознакомиться с материалами дела и сформировать позицию по ряду вопросов.

Предполагается, что в ходе слушаний суд подведет итоги того, что обсуждалось на предыдущих слушаниях и что произошло с тех пор. Прокуратура должна будет предоставить информацию об уголовном расследовании. Защита обвиняемого и адвокаты, представляющие интересы родственников, погибших в результате авиакатастрофы, получат возможность выступить со своими замечаниями. Кроме того, защита получит возможность представить требования по следственным действиям.

Для слушаний забронировано четыре недели, с 8 июня по 3 июля, однако в суде рассчитывают завершить заседания к 26 июня.

"Вместе с тем, когда речь идет об уголовных процессах, присутствует определенная непредсказуемость, — добавили в инстанции. — Обстоятельства могут потребовать сокращения, приостановки, переноса или даже отмены слушаний. Соответственно, расписание заседаний может ежедневно подвергаться изменениям".

В ходе слушаний, состоявшихся 9-10 марта, ряд вопросов остался нерешенным из-за того, что защита не имела достаточно времени для ознакомления с делом, насчитывающим 36 тыс. страниц. Предполагается, что к настоящему моменту представители Пулатова успели изучить документы и смогут представить свою позицию, в том числе предварительные возражения по делу.

Изначально планировалось, что из-за пандемии коронавируса доступ на слушания будет открыт лишь для нескольких журналистов и основных участников процесса — судей, представителей прокуратуры, защиты и родственников погибших, а остальные смогут наблюдать за процессом по прямой трансляции. Однако позднее было принято решение открыть пресс-центр и допустить присутствие в нем не более 30 журналистов в день.

Катастрофа и расследование

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к случившемуся. В нее вошли бывший глава ополченцев Донецкой народной республики, которого называли министром обороны, Игорь Гиркин , известный под псевдонимом Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский , Олег Пулатов и Леонид Харченко . По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет гражданство Украины. Пулатов является единственным из четырех обвиняемых, чьи интересы в суде представляет группа адвокатов; процесс над тремя остальными проходит заочно. Их всех обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитного ракетного комплекса "Бук" на Украину с территории России. Суд над ними начался 9 марта.

Официальные лица РФ неоднократно ставили под сомнение результаты работы Совместной следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.