Зеленского попросили запретить чипировать украинцев 

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Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой законодательно запретить вживлять украинцам чипы в тело появилась на сайте главы государства.

«Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело», — говорится в обращении, автором которого выступил гражданин Украины Владислав Погорелов.

Петицию поддержали 708 человек, для ее официального рассмотрения главой государства необходимо 25 тысяч подписей. На сбор остается 89 дней.

5 июня основатель Microsoft , миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.

«Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.