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Зеленского попросили запретить чипировать украинцев 

Lenta.ru 56 минут назад
Зеленского попросили запретить чипировать украинцев
Фото: Reuters
Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой законодательно запретить вживлять украинцам чипы в тело появилась на сайте главы государства.
«Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело», — говорится в обращении, автором которого выступил гражданин Украины Владислав Погорелов.
Петицию поддержали 708 человек, для ее официального рассмотрения главой государства необходимо 25 тысяч подписей. На сбор остается 89 дней.
5 июня основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
«Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.
Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и на Украине. Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области митрополит Владимир поддержал заявление Синода Православной церкви Молдавии о том, что коронавирус — дело рук Гейтса.
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Комментарии
Украина , В мире , Билл Гейтс , Владимир Зеленский , РПЦ , Microsoft
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