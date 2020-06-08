Украина признала потерю Донбасса

По словам бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, президент страны Владимир Зеленский не сможет вернуть Донбасс, так как ничего для этого не делает. Об этом она заявила в интервью каналу «112 Украина».

«Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда», — подчеркнула она.

Лукаш высказала мнение, что сейчас в стране «полностью ограничены свободы», а жителей Донбасса «считают недолюдьми».

«Власть не делает ничего для того, чтобы хотя бы прекратились боевые действия. С начала года в Донбассе, по оценкам ЮНИСЕФ, пострадали десять детей. Это вдвое больше, чем в прошлом году», — пояснила она.

Бывший министр юстиции Украины также подчеркнула, что уже при Зеленском в Донбассе происходят «грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийства».

«Ничего он для Донбасса делать не будет. Они продолжают имитировать некие игры в мирный процесс, создавая иллюзию чего-то», — уверена она.

«Рамблер» писал, что ранее Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что у Украины есть планы «В» и «С» по урегулированию ситуации в Донбассе, однако он не хотел бы их применять.