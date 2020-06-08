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«Донбасс не вернется»: экс-министр разнесла Зеленского 

Алиса Селезнёва и ещё 6 5 минут назад
Украина признала потерю Донбасса
Фото: ТАСС
По словам бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, президент страны Владимир Зеленский не сможет вернуть Донбасс, так как ничего для этого не делает. Об этом она заявила в интервью каналу «112 Украина».
«Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда», — подчеркнула она.
Лукаш высказала мнение, что сейчас в стране «полностью ограничены свободы», а жителей Донбасса «считают недолюдьми».
«Власть не делает ничего для того, чтобы хотя бы прекратились боевые действия. С начала года в Донбассе, по оценкам ЮНИСЕФ, пострадали десять детей. Это вдвое больше, чем в прошлом году», — пояснила она.
Бывший министр юстиции Украины также подчеркнула, что уже при Зеленском в Донбассе происходят «грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийства».
«Ничего он для Донбасса делать не будет. Они продолжают имитировать некие игры в мирный процесс, создавая иллюзию чего-то», — уверена она.
«Рамблер» писал, что ранее Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что у Украины есть планы «В» и «С» по урегулированию ситуации в Донбассе, однако он не хотел бы их применять.
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Украина , В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , ЮНИСЕФ
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