Проспект Бандеры в Киеве хотят назвать в честь Флойда

По мнению Кивы, Флойд начал «революцию достоинства» в США. Парламентарий также потребовал внести имя афроамериканца в список «героев Небесной сотни».

«Обращаюсь к премьер-министру [Денису] Шмыгалю с требованием выделения материальной помощи в размере 10 000 000 долларов семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей», — поиронизировал депутат.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли 11 человек.

Герои Небесной сотни — это собирательное название для погибших участников Евромайдана. По данным украинского Минздрава, за период с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в регионах погибли 106 человек. Большая часть людей при этом погибла во время снайперского обстрела на улице Институтской 20 февраля.