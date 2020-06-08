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Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь Джорджа Флойда 

Lenta.ru и ещё 6 47 минут назад
Проспект Бандеры в Киеве хотят назвать в честь Флойда
Фото: Reuters
Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в честь убитого при задержании полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала массовые протесты в США. Об этом сообщает «Страна.ua».
По мнению Кивы, Флойд начал «революцию достоинства» в США. Парламентарий также потребовал внести имя афроамериканца в список «героев Небесной сотни».
«Обращаюсь к премьер-министру [Денису] Шмыгалю с требованием выделения материальной помощи в размере 10 000 000 долларов семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей», — поиронизировал депутат.
В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли 11 человек.
Герои Небесной сотни — это собирательное название для погибших участников Евромайдана. По данным украинского Минздрава, за период с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в регионах погибли 106 человек. Большая часть людей при этом погибла во время снайперского обстрела на улице Институтской 20 февраля.
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Комментарии
Украина , В мире , Илья Кива , Верховная Рада , Киев , Миннеаполис , США
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