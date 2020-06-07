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Зеленского заметили в мясном отделе после прогулки на велосипеде 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Зеленского заметили в мясном отделе после прогулки на велосипеде
Фото: Вечерняя Москва
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в продуктовом супермаркете. Туда он отправился после велопрогулки с журналистами. Видео с лидером Незалежной на своей странице в Facebook опубликовала посетительница магазина Людмила Архарова.
— Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию, — написала она.
В магазин глава государства пришел в защитном респираторе. По словам Архаровой, большинство людей не узнали президента. И это не удивительно — Зеленский выглядит как обычный посетитель супермаркета.
Ранее сообщалось о том, что президент Украины посетил кафе в Хмельницком, тем самым нарушив режим самоизоляции.
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Украина , Владимир Зеленский , Людмила Архарова
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