Зеленского заметили в мясном отделе после прогулки на велосипеде 

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— Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию, — написала она.

В магазин глава государства пришел в защитном респираторе. По словам Архаровой, большинство людей не узнали президента. И это не удивительно — Зеленский выглядит как обычный посетитель супермаркета.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины посетил кафе в Хмельницком, тем самым нарушив режим самоизоляции.

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