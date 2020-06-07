Зеленского заметили в мясном отделе магазина

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Президента Украины Владимира Зеленского заметили в продуктовом супермаркете, куда он направился после велопрогулки с журналистами.

Видео с главой Незалежной опубликовала на своей странице в Facebook посетительница магазина Людмила Архарова

— Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию, — подписала она ролик.

При этом женщина подчеркнула: большинство посетителей магазина не узнали Зеленского. И это не удивительно, ведь лицо президента было скрыто защитным респиратором.