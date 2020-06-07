Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимира Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета 

Вечерняя Москва и ещё 3 24 минуты назад
Зеленского заметили в мясном отделе магазина
Фото: Reuters
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в продуктовом супермаркете, куда он направился после велопрогулки с журналистами.
Видео с главой Незалежной опубликовала на своей странице в Facebook посетительница магазина Людмила Архарова.
— Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию, — подписала она ролик.
При этом женщина подчеркнула: большинство посетителей магазина не узнали Зеленского. И это не удивительно, ведь лицо президента было скрыто защитным респиратором.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Вечерняя Москва: последние новости
Зеленский нарушил карантин, посетив кафе в Хмельницком Зеленский нарушил карантин, посетив кафе в Хмельницком Военный эксперт: Копов в США ставят на колени, как в Киеве ставили «Беркут» Военный эксперт: Копов в США ставят на колени, как в Киеве ставили «Беркут» В Минюсте ответили на требования Украины вернуть крымские активы В Минюсте ответили на требования Украины вернуть крымские активы
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Людмила Архарова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
«Все давно поделено»: экс-супруга Кокшенова о наследстве
«Все давно поделено»: экс-супруга Кокшенова о наследстве
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Мать каннибала Зверева пожаловалась на травлю
Мать каннибала Зверева пожаловалась на травлю
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение