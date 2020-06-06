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Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ 

News.ru и ещё 1 24 минуты назад
На Украине раскрыли, как Тимошенко обманула МВФ
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не стала проводить реформу, которую обещала Международному валютному фонду (МВФ). Об этом заявил бывший министр развития экономики страны Тимофей Милованов.
По его словам, с тех пор в этом учреждении ООН не верят в обещания Киева и для страховки перед выдачей очередного транша помощи ставят условия.
"Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром — обещала одно, зашли деньги — «кинула» Международный валютный фонд, откатив ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют", — сказал бывший чиновник в эфире канала «1+1».
По мнению Милованова, у Украины существует два пути развития — либо стать страной, которую уважают и которая строит свою экономику, либо остаться страной, которая всех кидает, не выполняя обязательства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МВФ поставил перед Украиной такие условия по новой программе кредитования, что их можно назвать «вопросом капитуляции». Такое бывает, когда территорию «завоевали в войне и оккупанты диктуют самые страшные условия». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он также удивился, почему власти Украины не видят, что разговаривают «с откровенными врагами».
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Комментарии 4
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Тимофей Милованов , Юлия Тимошенко , Международный валютный фонд , ООН , Верховная Рада , Киев
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