На Украине раскрыли, как Тимошенко обманула МВФ

По его словам, с тех пор в этом учреждении ООН не верят в обещания Киева и для страховки перед выдачей очередного транша помощи ставят условия.

"Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром — обещала одно, зашли деньги — «кинула» Международный валютный фонд, откатив ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют", — сказал бывший чиновник в эфире канала «1+1».

По мнению Милованова, у Украины существует два пути развития — либо стать страной, которую уважают и которая строит свою экономику, либо остаться страной, которая всех кидает, не выполняя обязательства.