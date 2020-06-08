Есть ли у Киева план Б для Донбасса?

В свое время Зеленский заявил, что положить конец войне на Донбассе просто: нужно перестать стрелять. Через год он понял, что закончить войну сложнее, чем он себе представлял. Зеленский назначил «дедлайн» для перелома в переговорах по Донбассу. И если сдвигов не будет, Украина перейдет к плану Б. Но есть сомнения, а существует ли он вообще?

После декабрьской встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Париже, по его собственным словам, Зеленский назначил «дедлайн» для перелома в переговорах с Кремлем. Срок — декабрь 2020 года. И если до тех пор никаких договоренностей о Донбассе не появится, Украина перейдет к плану Б.

Термин «план Б» прозвучал еще в октябре прошлого года, вскоре после того, как общественность узнала — Украина приняла так называемую формулу Штайнмайера.

В интервью в начале 2020 года украинский президент Владимир Зеленский даже говорил о том, что у него заготовлены два-три плана. Однако в чем они заключаются, никто не знает.

Вероятно, нет ни плана Б, ни плана В

Аналитик Института восточноевропейских исследований философского факультета Карлова университета Марек Пршигода отмечает, что украинский президент в своих планах о Донбассе отдает предпочтение дипломатии. А если она дает сбой, то на очереди — заготовленный план Б.

Теперь же в заявлениях Зеленского упоминается «план В», который, по мнению некоторых специалистов, заключается в военном решении. Однако подобный план В не найдет сторонников на Украине. По опросам общественного мнения, украинцы уже давно и массово отвергают применение силы.

«К сожалению, говоря об этих планах, приходится констатировать следующее: мы ничего конкретного о них не знаем. Например, на вопрос, что значит план Б, все осведомленные отвечают: «Давайте подождем, ведь мы ведем переговоры в минском формате. Потом мы представим план Б". Надо сказать, что меня это наводит на мысль, что никакого плана Б, В или какого-то другого не существует. Более того, нет даже четкого плана А, и в этом самая большая проблема», — говорит Пршигода.

По его словам, сейчас Зеленский понимает, что минский процесс поисков мира сложнее, чем он первоначально себе представлял. Оптимистичные ожидания новичка в политике, который предполагал, что достаточно обменяться с русскими мнениями и обо всем договориться, были вызваны его неопытностью.

«Или наивностью», — добавляет эксперт.

В таком же положении, как Порошенко

Что должен означать план Б? По словам Александра Дулебы из Словацкого общества внешней политики, план Б заключается в отделении Украины от оккупированных территорий.

«То есть во введении крепкой, непроницаемой границы», — говорит Марек Пршигода.

Однако он отмечает, что в этом нет ничего нового.

Достаточно вспомнить 2017 год, когда добровольцы и воевавшие военнослужащие устроили блокаду оккупированной части Донбасса.

«Бывший тогда президентом Петр Порошенко после некоторых колебаний поддержал их. Он начал бойкот областей, на что сепаратистские лидеры ответили национализацией украинских предприятий, и экономическая изоляция оккупированных территорий усилилась», — разъясняет эксперт.

Таким образом, Зеленский оказался в интересной ситуации. Если, как говорит аналитик, план Б действительно предполагает создание вокруг так называемых сепаратистских республик «стены», то, значит, у Зеленского, вообще-то критика Порошенко, остались только те же самые варианты, какие были у его предшественника.

Это видят и украинцы. Согласно недавно опубликованному опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, украинцы скептически оценивают шаги Зеленского, направленные на решение проблемы Донбасса. 69% опрошенных не видят успехов президента в том, что касается прекращения войны. 21%, напротив, полагает, что Зеленскому в этом направлении многое удается.

«Президент понимает, что ему нужен какой-нибудь положительный сдвиг. Он назвал его «переломом". Но он в трудной ситуации, поскольку этого перелома не ожидается. Если внешняя политика России или ее внутриполитическая обстановка радикально не изменятся, решения так и не последует», — утверждает Пршигода.

Выборы? Невозможны

Путь к миру должны проложить и местные выборы, которые состоятся на Украине в октябре и в которых, по расчетам, участие должны принять граждане на оккупированных территориях.

Однако в скорейшем порядке необходимо решить важнейшие вопросы, такие как отвод российских войск и разоружение бойцов ЛНР и ДНР. Кроме того, Россия должна пойти на уступки и вернуть Украине контроль над ее восточной границей.

Также оккупированные регионы должны получить доступ ко всей информации, а все политические партии — возможность провести предвыборную кампанию, которая должна начаться уже через два месяца.

«Но трудно себе представить, чтобы, скажем, Порошенко приехал в эти регионы и провел там политическую агитацию. Сейчас использование украинского языка или вывешивание украинского флага на оккупированных территориях чревато проблемами. Тогда как там проводить нормальную кампанию? Кроме того, как могут проголосовать люди, которым пришлось покинуть Донбасс? За оставшиеся два месяца все эти проблемы решить невозможно», — уверен чешский эксперт.

Критики идеи выборов также утверждают, что даже если они состоятся на украинских условиях, они легимитизируют сепаратистское политическое руководство.

«Экс-боевики превратятся по сути в политическое руководство региона, а это будет иметь далеко идущие последствия для политической жизни Украины. Возможно, в этом и заключается план Путина: создать на Украине дестабилизирующий фактор. Ситуация патовая», — констатирует Пршигода.

Никаких переговоров с сепаратистами

Дулеба напоминает, что Зеленский и его команда связывали большие ожидания с местными выборами, которые должны пройти в октябре.

«Когда он только стал президентом Украины, он говорил, что его план А для решения конфликта на Донбассе заключается в том, чтобы дать шанс Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия и ОБСЕ — прим. авт.) и, главное, Нормандскому формату. Тем самым Зеленский хотел продемонстрировать свою конструктивность и готовность к поиску решений», — разъясняет специалист.

Однако единственное, чего удалось достичь после заседания в Нормандском формате, это обмен пленными, пусть и не в формате «все на всех».

«Им удалось провести Нормандский саммит, но потом разразился скандал, когда Ермак заявил, что украинская сторона согласна на создание при минской трехсторонней группе платформы, на которой украинское правительство и сепаратисты вели бы прямые переговоры. А Россияне давно этого добиваются», — напоминает Дулеба.

В ходе Нормандских встреч россияне не раз заявляли, что Киев должен вести переговоры непосредственно с представителями так называемых народных республик. По мнению словацкого эксперта по Восточной Европе, сначала показалось, что Украина сделает это своей новой позицией, но дома Ермака одернули.

«Депутаты партии «Слуга народа" собрали подписи, поднялась волна недовольства в СМИ, в оппозиции. Теперь Зеленский и министр иностранных дел Кулеба утверждают, что Киев никогда не будет вести переговоры с представителями властей оккупированных территорий. Россияне попытались завлечь администрацию Зеленского в новый формат, но это им не удалось. С другой стороны, Зеленский заявил, что готов к новому шагу — заменить представителей Украины в Минске», — комментирует эксперт.

Если представители Донбасса, то и украинского тоже

В начале мая Зеленский так и сделал, и главой делегации вместо бывшего президента Украины Леонида Кучмы стал министр реинтеграции Алексей Резников

«Украинская сторона также хочет, чтобы в переговорах участвовали жители тех областей Донбасса, которые подчиняются Киеву, поскольку речь идет о судьбе их региона. Эти люди должны стать новыми участниками переговоров, то есть не только представители оккупированных областей, но и жители с украинской части Донбасса. Это интересный момент. В случае успеха это придаст переговорам новую динамику, и Украина укрепит свои позиции. Однако речь идет о долгосрочной перспективе», — говорит Дулеба.

Если, как он говорит, очередной саммит Нормандской четверки не состоится (встреча представителей Украины, России, Германии и Франции была запланирована на март, но вмешался коронавирус), то переговоры не продвинутся.

«Исходя из этого, я полагаю, что местные выборы осенью не состоятся», — добавляет Дулеба.

Aktuality (Словакия)