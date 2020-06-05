Корреспондент (Украина) называет лишь «трагическими событиями». А идею создать в одном из наиболее уязвимых, по его мнению, регионов Украины зону свободной торговли — проектом Кремля по «ползучей федерализации» Украины. Сожжение заживо и убийство в Одессе мирных людей в мае 2014 года автор изданияназывает лишь «трагическими событиями». А идею создать в одном из наиболее уязвимых, по его мнению, регионов Украины зону свободной торговли — проектом Кремля по «ползучей федерализации» Украины.

Проект создания в Одессе сепаратистского образования решили разморозить и попробовать «протолкнуть» еще раз, но уже в другой яркой обертке под новым названием — «зона приоритетного развития».

О пресловутом сепаратистском, по сути, проекте «порто-франко», предусматривающим отделение Одесской области от остальной Украины, под благовидным предлогом улучшения благосостояния одесситов, написано много и содержательно.

Разъяснительная работа в массах не прошла даром, и то, что «свободный порт» ни что иное, как очередная «Одесская (Бессарабская, Буджакская и пр.) народная республика» поняли большинство трезвомыслящих людей, не смотря на развернутую масштабную PR-акцию по продвижению не только в массах, а и среди народных избранников идеи создания на юге Украины свободной экономической зоны. Вероятно, именно это и послужило поводом для очередной мутации упомянутого проекта.

В Одессе снова заговорили о проекте создания зоны приоритетного развития (ЗПР), который ранее под различными названиями и в ярких обертках активно продвигали пророссийские силы. И этот проект — не исключение, а вполне реальная угроза для реанимации сепаратистского проекта по экономическому принципу, широко известного с 2014 года как «Порто-франко». Что же такое «Порто-франко», к чему тут сепаратизм и чем рискуют украинцы, если этот проект таки да реализуют.

Что такое «Порто-франко»?

С исторической точки зрения — это такой порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров, или имеет благоприятные таможенные правила. В современности — это идея о создании специальной (свободной) экономической зоны (СЭЗ), которую продвигали бывшие регионалы, а ныне народные депутаты от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович Сергей Кивалов . Активнее всего они носились с этой идеей в 2014-2016 годах. В обсуждении проект получил абсолютно историческое название — «Порто-франко».

За этот период депутаты несколько раз подавали различные законопроекты, которые сводились к одной и той же идеи: на 30 лет в пределах Одесской области снизить ставки за аренду, коммунальные тарифы и отказаться от взимания налога на добавленную стоимость на Одесской таможне. Также предлагалось, что зарегистрированные в Одесской области компании смогли бы три года вообще не платить налог на прибыль, а потом еще три года платить только половину.

Эту же идею Кивалов пытался развивать и в Одесском горсовете. Там в 2016 году появилось межфракционное объединение «За Порто-франко». В него вошла фракция «Оппозиционного блока» и фракция «Украинской морской партии» Кивалова. Параллельно у группы депутатов, которые выступали за создание «Порто-франко», возникла и группа противников, которые называли эту идею «красивой вывеской для сепаратизма».

Почему сейчас об этом снова вспомнили?

Потому что Одесский городской глава Геннадий Труханов распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны. Согласно документу, который опубликован на сайте горсовета, возглавил группу вице-мэр Павел Вугельман , а его сопредседателем стал бывший глава ОГА во времена президента Кучмы Сергей Гриневецкий . Также в ее состав вошли руководители департаментов и управлений муниципалитета, представители Одесского порта и администрации морских портов Украины.

В свое время Гриневецкий, как пишут СМИ, был одним из главных организаторов скандального Северодонецкого съезда, который состоялся в 2008 году — еще до прихода к власти Виктора Януковича . Там депутаты всех уровней из восточных и южных областей Украины, собрались под лозунгами «создания федерации», «независимости Юго-Восточного региона» и создания на базе Одесской области так называемого «Новороссийского края».

О какой именно зоне сейчас идет речь — никто не уточняет. Но, скорее всего, о той самой, которую несколько лет назад уже продвигали пророссийские политики Одессы, агитируя за так называемую «зону Порто-франко». Причем список рабочей группы по этому вопросу был создан ориентировочно тогда же. Сейчас его просто увеличили вдвое. Активисты также обращают внимание на то, что перед обновлением состава группы в горсовете Одессы, прошла встреча Рабиновича (который, как мы помним, продвигал идею СЭЗ в парламенте) с Трухановым.

При чем здесь сепаратизм?

Тезисы о такой экономической «автономизации» областей Украины с последующим ее разделением по экономическому принципу были «планом Б» Кремля в первые годы войны, которая началась в 2014 году. После того, как попытки организовать так называемую «Бессарабскую народную республику» (подобную псевдореспубликам боевиков «ДНР» и «ЛНР») в Одессе с громким треском провалились, идейные организаторы сепаратистских движений вернулись к не таким очевидным сценариям. И начали активно продвигать историю с созданием «свободных экономических зон».

Кивалов, как сообщали СМИ, в свое время даже пытался расписать «конституцию» для такой новой экономической вариации на тему «Одесской народной республики».

О том, как развивались проекты Кремля с «ползучей федерализацией» Украины, журналисты уже не раз подробно писали, когда анализировали опубликованные хакерами переписки тогдашнего советника президента России Владислава Суркова . Проект «Одесса за Порто-франко» тогда, как писали журналисты, был одним из самых приоритетных. Более того, он функционировал даже несмотря на то, что деньги его участникам выдавали не сразу и не в полном объеме. В 2016 году практически все эти проекты были свернуты, а самого Суркова впоследствии уволили с должности.

Сейчас, судя по всему, проект создания в Одессе сепаратистского образования решили разморозить и попробовать «протолкнуть» еще раз, но уже в другой яркой обертке под новым названием — «зона приоритетного развития».

В частности, 25 мая мэр Одессы Геннадий Труханов провел совещание по созданию такой зоны, на котором Сергей Гриневецкий сообщил об окончании работы над «Концепцией создания и функционирования зоны приоритетного развития» на полях фильтрации в Суворовском районе Одессы. Также Гриневецкий предложил создать коммунальное предприятие, которое будет разрабатывать детальный проект ЗПР, а в дальнейшем будет обеспечивать функционирование и обслуживание всей зоны. В целом, проект создания ЗПР рассчитан до 2030 года. По итогам же этой встречи, городской голова поручил подготовить соответствующий проект решения для вынесения Концепции на рассмотрение членов исполкома и депутатов Одесского городского совета…

В общем, несмотря на годы, прошедшие после трагических событий мая 2014 года, Одесская область продолжает оставаться одним из наиболее уязвимых регионов Украины, к которому не ослабевает пристальное внимание агентов страны-агрессора. При этом сепаратизм трансформировался из агрессивно-активной формы в латентную, что не менее опасно. И одним из подобных элементов проявления завуалированного сепаратизма является периодически раскручиваемая тема свободной экономической зоны.