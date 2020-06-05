Секретный фарватер: Киев готовит ответ Крымскому мосту

Апостроф разглагольствует о строительстве на Автор публикации в изданииразглагольствует о строительстве на Украине судоходного канала из Азовского в Черное море. Ясно, что реализация проекта потребует значительных средств. Особенно «актуально» предложение звучит на фоне регулярных сообщений об угрозе экономического коллапса страны.

В мае исполнилось ровно два года с момента начала блокады Россией Азовского моря. Пограничные корабли ФСБ РФ контролируют Керченский пролив, задерживая коммерческие суда, следующие под Крымским мостом. Это создает военную угрозу для азовского побережья и нарушает экономическую деятельность украинских морских портов в Мариуполе Бердянске . Выход из положения заключается в строительстве судоходного Черноморско-Азовского канала через Перекопский перешеек. Об этом проекте «Апострофу» рассказал бывший руководитель госпредприятия «Центр экологических инициатив» Александр Мочалов

Вот уже два года, как украинские морские порты Азова — Мариуполь и Бердянск практически блокированы российскими военными, которые контролируют Керченский пролив — единственный на сегодняшний день проход из Черного моря в Азовское. Необоснованные долговременные задержки иностранных и украинских судов под предлогом их проверки перед прохождением через пролив, повышают коммерческие риски для судовладельцев. Таким образом, построенный россиянами Крымский мост, стал фактической преградой для судоходства и представляет собой инструмент шантажа против нашей страны.

Строительство нового судоходного канала из Азовского в Черное море сократит время прохождения многотоннажных кораблей в наши порты, а также снимет зависимость судоходства от прохода под Крымским мостом. Это прекрасная возможность ограничить провокации со стороны РФ, возобновить пассажирские, грузовые, и военные перевозки. Такое гидротехническое сооружение позволит создать тысячи рабочих мест, обеспечить работой инфраструктуру портов и городов Азово-Черноморского региона.

По мнению специалистов, для строительства канала необходимо произвести земляные работы шириной в 100 метров через Арабатскую стрелку и Перекопский перешеек, а также существенно углубить фарватер в озере Сиваш и Чонгарском проливе. Итоговая глубина канала для нормального судоходства должна будет составить 13-15 метров.

Общая протяженность фарватера будущего канала составит около 120 километров через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш и Арабатскую стрелку. При этом земляные работы потребуются только на 20 километрах пути.

Финансирование проекта предварительно обсуждалось с заинтересованными институтами, получена положительная оценка от потенциальных инвесторов, а сам проект находится в процессе обсуждения.

Реализация данного проекта направлена на укрепление экономической безопасности и суверенитета Украины. Кроме того, такой канал полностью заблокирует возможность поставки днепровской воды в оккупированный россиянами Крым. Уже существующие ограничения поставок украинской воды привели к частичной или полной потере урожая на площади до 120 тысяч гектаров.

Дальнейшие шаги в этом направлении приведут к полному экономическому коллапсу северных районов Крыма и к недовольству населения. Этого панически боятся оккупанты, которые уже сейчас вбрасывают заключения вымышленных экспертов о возможной экологической катастрофе, в том числе и для Украины, в случае постройки Перекопского канала. Все эти домыслы не имеют под собой никакого серьезного обоснования и призваны помешать Украине осуществить масштабный проект, направленный на обеспечение собственных интересов в регионе.

Тема не новая и поднималась неоднократно. В настоящий момент в нашей стране имеются все необходимые инструменты для осуществления такого масштабного проекта. И внутренние ресурсы Украины позволяют изыскать необходимые средства или во всяком случае большую их часть. Однако в связи с разобщенностью тематически связанных предприятий по разным министерствам и ведомствам, как раз и создается неблагоприятный фон для продвижения этой задачи. Скептики уже сейчас потирают руки в ожидании новой информации для критики.

В истории немало примеров такой критики, ведь и Панамский, и Суэцкий каналы иначе как авантюрой никто не называл. И тем не менее все работает и давно окупилось.

Мы можем это сделать.