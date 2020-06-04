А пообсуждать? В Раде недовольны сделкой с МВФ

Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. По его словам, компромисс с фондом маловероятен, но у страны есть время «пообсуждать» вопрос. Ранее стало известно, что Киев будет продолжать повышение пенсионного возраста, чтобы получить от МВФ $5 млрд

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал «неприемлемыми» новые условия Международного валютного фонда (МВФ) по новой кредитной программе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Проект меморандума, содержащийся в новой программе сотрудничества Киева и МВФ, многие вещи излагает «так, что они не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом».

Он отметил, что первый транш по stand-by программе произойдет на следующей неделе. Достигнуть какого-то компромисса с МВФ по новому кредиту вряд ли получится, считает Арахамия, и даже «жесткие переговоры» к успеху скорее всего не приведут.

«У Украины есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры», — добавил парламентарий.

Для получения пятимиллиардного транша от МВФ Украина продолжит пенсионную реформу — пенсионный возраст будут постепенно повышать до 60 лет, кроме того — начинается внедрение системы накопительных пенсий. Фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь» потребовала от Киева отчитаться перед Радой обо всех обязательствах, взятых украинским руководством перед МВФ.

Целью кредита от фонда является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа. Срок резервного кредита — 18 месяцев.

30 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает первый транш от МВФ в размере $1,9 млрд 5-6 июня. Он добавил, что речь идет о кредите сроком на пять лет, общая сумма которого составляет $5 млрд

«Это кредит по программе stand-by с достаточно упрощенными условиями», — отметил Шмыгаль.

По его словам, данный заем позволит Украине «двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть».

В середине мая депутат Верховной Рады Вадим Рабинович , сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что МВФ в очередной раз «обдурил» украинцев.

«Правила выдачи нам кредита просто поменяли. Нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги», — заявил нардеп.

Он отметил, что «придуманный» МВФ кредит stand-by, одобренный Украине, направлен только на выплату «процентов, которые мы им должны». Кроме того, Рабинович заявил, что заблуждался по поводу партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» — она оказалась не «прогрессивной», а «разрушительной, уничтожающей страну». Он также возмутился «объединением [»Слуги народа»] с [экс-президентом Петром] Порошенко».

Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс заявил, что с Киевом идет обсуждение новой программы кредитования — для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

«Печальный день в истории Украины. Очередной печальный день по многим параметрам. Он печальный в первую очередь потому, что в очередной раз мы преодолели еще одно дно», — заявил Рабинович в связи со словами Райса.

Он посетовал на «прогиб» Украины и уничтожение государства, его конституционных основ.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко ранее заявил, что Украина не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе кредитования stand-by без принятия закона о банковском регулировании.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Верховная Рада не примет «два жизненно важных закона», то стране грозит дефолт.

«Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — подчеркнул он.

По словам украинского президента, если законы будут приняты, то «международные финансовые партнеры» окажут Украине поддержку в размере не менее $10 млрд В конце 2019 года стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине трехлетний кредит на $5,5 млрд, если страна выполнит определенные условия, среди которых борьба с коррупцией и снятие моратория на продажу земли. Это вызвало большой скандал в украинской политической сфере.