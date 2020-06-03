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Зеленский нарушил карантин 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленский нарушил карантин
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, выпив кофе внутри одного из ресторанов в Хмельницком. Об этом сообщает «Страна.ua».
До 5 июня заведения общепита на Украине могут работать только на вынос или принимать посетителей на летних площадках. Однако пресс-служба офиса Зеленского опубликовала фотографию президента, пьющего кофе внутри ресторана.
«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», — приводятся слова Зеленского.
1 июня Украина перешла к новому этапу смягчения карантина. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в большинстве регионов позволяет открыть фитнес-центры и учебные заведения, возобновить автомобильное сообщение между областями и железнодорожные перевозки. Пропускные пункты на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) планируется открыть 10 июня.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом почти 25 тысяч человек. Умерли более 700.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский
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