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Зеленский пригрозил оставить Украину без кофе, лосося и хамона 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Зеленский пригрозил оставить Украину без кофе и хамона
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что в рамках борьбы с контрабандой в стране может возникнуть дефицит ряда элитных продуктов питания, в частности, кофе, хамона и лосося.
Об этом он заявил в ходе совещания с бизнесменам в Хмельницкой области сегодня, 3 июня.
Зеленский прокомментировал недавние протесты на границе с Венгрией, подчеркнув, что таким образом спецоперация нового главы Закарпатской облгосадминистрации по изобличению контрабандистов «сработала».
Он считает, что такого рода провокации будут периодически случаться следующие 2−3 года, цитируют президента украинские СМИ.
«Они (контрабандисты) будут «штормить» эту страну — так оно будет. Но если мы будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона — переживём это время, но покажем им, что не будет шанса (реализовать свои схемы)», — заявил президент.
Он отметил, что таким образом можно «поломать контрабандистам хребет».
ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая Зеленский признал, что первые попытки остановить контрабанду при его президентстве потерпели крах. Он отметил, что бывший глава государственной таможни Максим Нефедов (уволенный в апреле) нормальный человек, «но на таможне берут взятки и едет контрабанда».
«Я ему (Нефедову) предлагал, давай изменим законодательство, давай на времена борьбы с контрабандой изменим законодательство… наши военные, СБУ, кого хочешь, отдельные отряды военные сделаем, которые зайдут на таможню и полностью остановят контрабанду. Нет, мы все сделаем сами. Результат — минус десятки миллиардов гривен по году», — отметил Зеленский.
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Комментарии
Украина , В мире , Максим Нефедов , Владимир Зеленский , СБУ , ИА REGNUM , Венгрия
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