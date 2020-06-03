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Климкин объяснил, почему Украина откажется от «освобождения» Крыма 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «национальная идея» об «освобождении» Крыма перестаёт быть актуальной. По его словам, доказательством этого является тот факт, что политики в Киеве начали обсуждение вопроса о поставках воды на полуостров.
Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, — отметил Климкин в эфире телеканала ICTV.
При этом нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицал желание Киева помогать Москве с решением проблемы по обеспечению Крыма водой. Потребности полуострова в пресной воде прежде обеспечивались Украиной на 85% при помощи Северо-Крымского канала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил: большая часть «стратегии» Киева по «возвращению» полуострова должна быть засекречена. По его словам, тайными следует сделать шаги, которые касаются вопросов безопасности. Обнародование же оставшейся части «стратегии» позволит убедить украинцев, что Киев что-то делает для «возвращения» территорий и проживающих там людей.
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Украина , Видео , В мире , Политика , Павел Климкин , Дмитрий Кулеба , Антон Кориневич , Киев , Республика Крым
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