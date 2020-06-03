Саакашвили послал «к черту» бизнесменов

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе онлайн встречи с представителями бизнеса послал "к черту" тех, кто требует от него быстрого результата на новой должности.

Украинский президент Владимир Зеленский в начале мая назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины

"Вопрос такой, от Николая Стойко: а когда будут дела конкретные? Николай Стойко, а когда у вас будут дела конкретные? Что значит "дела конкретные"? Давайте вместе рассказывать, что я, "ой, Саакашвили пришел, ой, разочаровал через неделю". Да пошли все к черту, кто так думает", — сказал Саакашвили в ходе встречи, запись которой он выложил на своей странице в Facebook.

Он также предложил предпринимателям самим "шевелить руками", чтобы ни в ком не разочаровываться.

"Занимайтесь своим, а не это. Это надоело мне… "О, назначили — когда будут дела?" Сами делайте дела, сами шевелите руками. В ваших руках все. К чертовой матери все. "Сколько можно, а мы так надеялись, разочаровались"… А может вы сами пошевелитесь… Давайте вместе делать. Вот и все", — добавил Саакашвили.

Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.