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Украинские солдаты устроили бунт из-за протухшей еды 

Экспресс газета 44 минуты назад
Украинские солдаты устроили бунт из-за протухшей еды
Фото: РИА Новости
На территории Луганской области, которая временно занята украинскими формированиями, в бригаде ВСУ произошел голодный бунт. Массовое избиение офицера произошло из-за испорченной еды, которую поставляли в часть, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«В подразделениях 3 батальона 24 бригады ВСУ на позициях первой роты в районе населённого пункта Воздвиженовка произошел голодный бунт военнослужащих, переросший в рукоприкладство в отношении заместителя командира роты лейтенанта Свиридова, доставившего бойцам некачественные продукты питания», — рассказал Осадчий.
Военнослужащие Украины обвинили офицера в том, что он кормит их просроченными консервами и хлебом с плесенью. Солдаты отказались выходить на передовые позиции, а затем сильно избили его.
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Украина , В мире , Яков Осадчий
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