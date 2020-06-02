Украинские солдаты устроили бунт из-за протухшей еды 

На территории Луганской области, которая временно занята украинскими формированиями, в бригаде ВСУ произошел голодный бунт. Массовое избиение офицера произошло из-за испорченной еды, которую поставляли в часть, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

«В подразделениях 3 батальона 24 бригады ВСУ на позициях первой роты в районе населённого пункта Воздвиженовка произошел голодный бунт военнослужащих, переросший в рукоприкладство в отношении заместителя командира роты лейтенанта Свиридова, доставившего бойцам некачественные продукты питания», — рассказал Осадчий.

Военнослужащие Украины обвинили офицера в том, что он кормит их просроченными консервами и хлебом с плесенью. Солдаты отказались выходить на передовые позиции, а затем сильно избили его.