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Украине напомнили о ее первоначальных границах 

Lenta.ru 25 минут назад
Украине напомнили о ее первоначальных границах
Фото: globallookpress.com
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил Украине, что первоначально в ее состав не входил ряд территорий, — она получила эти области только после вхождения в состав Советского Союза. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.
Так, Азаров подчеркнул, что Украине не принадлежали Одесса, Харьков, Донецк, Херсон, Луганск, Крым и Львов.
«А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — заявил бывший премьер.
Его поддержал на своей странице в Twitter и российский сенатор Алексей Пушков, добавив, что нынешними границами страна обязана советскому вождю Владимиру Ленину и СССР в целом.
Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что из-за кризиса Украина может потерять несколько областей. По его мнению, из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые в настоящее время «выжидают».
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Украина , В мире , Владимир Джабаров , Алексей Пушков , Николай Азаров , Комитет Совета Федерации по международным делам , Донецк , Харьков
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