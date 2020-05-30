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Зеленский показал декларацию о доходах за 2019 год 

Газета.Ru и ещё 10 3 часа назад
Зеленский отчитался о доходах за 2019 год
Фото: Reuters
Украинский президент Владимир Зеленский показал декларацию о доходах, в состав которой входят данные о финансовых обязательствах, доходах, расходах и имуществе его семьи за 2019 год. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу президента.
Так доходы семьи украинского лидера превысили $1 млн Кроме того, в документе сказано, что членами семьи Зеленского было выплачено в качестве налогов $133,8 тысячи.
В пресс-службе подчеркнули, что глава государства с мая 2019 года приостановил предпринимательскую деятельность. После этого Зеленский получал зарплату из Государственном управлении делами, общая сумма которой в период с мая по декабрь 2019 года составила $7,8 тысячи.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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