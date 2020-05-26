Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ 

Газета.Ru 4 часа назад
«Паскудный и орусевший»: телеведущий оскорбил украинцев
Фото: Газета.Ru
Народ Украины — «паскудный и орусевший», заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России. По словам Дроздова, эволюция ведет Украину «в Малороссию», а народ Украины привык к «длительной оккупации». Он также заявил, что украинцы легко соглашаются на русскую культуру и идентичность.
Телеведущий из Львова Остап Дроздов в очередной раз выступил с русофобскими рассуждениями, раскритиковав граждан Украины за готовность принять русскую идентичность. Слова журналиста передает РИА «Новости».
«Эволюционный путь развития страны приводит нас в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», — заявил он.
По словам Дроздова, народ Украины «паскудный и орусевший», а украинцы «испорчены технологиями Кремля». Он выразил мнение, что жители страны привыкли к «длительной оккупации», а свое «национальное пространство» строить не желают.
«Он [народ Украины] соглашается на пространство, которое идет с северо-востока — готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино», — возмутился Дроздов.
Наконец, по словам телеведущего, чем дольше отсутствует «сильная украинская политика», тем меньше становится шансов на «победу украинского».
Неделю назад Дроздов в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что русскоговорящие граждане Украины — «одноклеточные». По его словам, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но при этом каждый должен знать украинский.
«Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — пояснил телеведущий.
Он также считает, что его соотечественники, которые не выучили украинский язык, должны путешествовать по городам Золотого кольца России, а не по Западной Украине.
В начале января Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». Он раскритиковал новогоднее обращение украинского лидера и объявил его «врагом государства».
«Он — концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», — сообщил Дроздов.
Кроме того, журналист обвинил действующие украинские власти в «тотальном пофигизме и капитулянтстве».
В своем новогоднем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский призвал всех сограждан помнить, что они, в первую очередь, граждане независимой страны. В новогоднюю ночь он призвал украинцев ответить себе на вопрос «кто я?»
«В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — заключил президент Украины.
Антироссийские и русофобские заявления от Остапа Дроздова можно услышать регулярно. В конце октября львовский журналист заявил, что Донбасс — худший регион Украины, а его население можно сравнить с животными из зоопарка.
«Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший, потому что в ЛНР, ДНР, кроме Russia Today и [российской ведущей Ольги] Скабеевой, больше ничего не слушают, это в принципе пропащие люди», — сказал он в эфире телеканала «Пятый».
«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки над «i» расставил», — добавил журналист.
Слова Дроздова возмутили его украинских коллег. Журналистка издания «Страна.ua» Олеся Медведева заявила, что подаст в суд на него. По ее словам, она оскорблена словами Дроздова, поскольку родилась в Горловке Донецкой области.
«Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса», — заявила Медведева.
Украинская телеведущая Надежда Сасс назвала Дроздова «выродком», предложив вымыть ему с мылом рот и сдать на лечение в психиатрическую больницу.
При этом Дроздова пугает влияние русской культуры и языка на Украину. В конце лета он заявил, что все украинцы, которые проголосовали на выборах за Владимира Зеленского, — «безмозглые бараны». Только западноукраинские Львов и Галич выпали «из зеленского болота».
Кроме того, журналист выразил сожаление в связи с тем, что на Украине нет института «неграждан», как в странах Прибалтики — для русских.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Газета.Ru: последние новости
В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1» В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1» Экс-депутат Рады назвала непобедимым союз России и Украины Экс-депутат Рады назвала непобедимым союз России и Украины СМИ: против Порошенко возбудили дело о государственной измене СМИ: против Порошенко возбудили дело о государственной измене
Комментарии 5
Украина , Статьи , Владимир Зеленский , Остап Дроздов , РИА Новости , Russia Today , Львов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
Москвич забил женщину насмерть
Москвич забил женщину насмерть
Они среди нас: найдены суперраспространители COVID-19
Они среди нас: найдены суперраспространители COVID-19
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
Новости партнеров
Видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
00:47
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение