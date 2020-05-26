«Паскудный и орусевший»: телеведущий оскорбил украинцев

Народ Украины — «паскудный и орусевший», заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России. По словам Дроздова, эволюция ведет Украину «в Малороссию», а народ Украины привык к «длительной оккупации». Он также заявил, что украинцы легко соглашаются на русскую культуру и идентичность.

Телеведущий из Львова Остап Дроздов в очередной раз выступил с русофобскими рассуждениями, раскритиковав граждан Украины за готовность принять русскую идентичность. Слова журналиста передает РИА «Новости».

«Эволюционный путь развития страны приводит нас в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», — заявил он.

По словам Дроздова, народ Украины «паскудный и орусевший», а украинцы «испорчены технологиями Кремля». Он выразил мнение, что жители страны привыкли к «длительной оккупации», а свое «национальное пространство» строить не желают.

«Он [народ Украины] соглашается на пространство, которое идет с северо-востока — готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино», — возмутился Дроздов.

Наконец, по словам телеведущего, чем дольше отсутствует «сильная украинская политика», тем меньше становится шансов на «победу украинского».

Неделю назад Дроздов в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что русскоговорящие граждане Украины — «одноклеточные». По его словам, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но при этом каждый должен знать украинский.

«Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — пояснил телеведущий.

Он также считает, что его соотечественники, которые не выучили украинский язык, должны путешествовать по городам Золотого кольца России, а не по Западной Украине.

В начале января Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». Он раскритиковал новогоднее обращение украинского лидера и объявил его «врагом государства».

«Он — концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», — сообщил Дроздов.

Кроме того, журналист обвинил действующие украинские власти в «тотальном пофигизме и капитулянтстве».

В своем новогоднем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский призвал всех сограждан помнить, что они, в первую очередь, граждане независимой страны. В новогоднюю ночь он призвал украинцев ответить себе на вопрос «кто я?»

«В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — заключил президент Украины.

Антироссийские и русофобские заявления от Остапа Дроздова можно услышать регулярно. В конце октября львовский журналист заявил, что Донбасс — худший регион Украины, а его население можно сравнить с животными из зоопарка.

«Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший, потому что в ЛНР, ДНР, кроме Russia Today и [российской ведущей Ольги] Скабеевой, больше ничего не слушают, это в принципе пропащие люди», — сказал он в эфире телеканала «Пятый».

«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки над «i» расставил», — добавил журналист.

Слова Дроздова возмутили его украинских коллег. Журналистка издания «Страна.ua» Олеся Медведева заявила, что подаст в суд на него. По ее словам, она оскорблена словами Дроздова, поскольку родилась в Горловке Донецкой области.

«Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса», — заявила Медведева.

Украинская телеведущая Надежда Сасс назвала Дроздова «выродком», предложив вымыть ему с мылом рот и сдать на лечение в психиатрическую больницу.

При этом Дроздова пугает влияние русской культуры и языка на Украину. В конце лета он заявил, что все украинцы, которые проголосовали на выборах за Владимира Зеленского, — «безмозглые бараны». Только западноукраинские Львов и Галич выпали «из зеленского болота».

Кроме того, журналист выразил сожаление в связи с тем, что на Украине нет института «неграждан», как в странах Прибалтики — для русских.