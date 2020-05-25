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Америка: Россия может напасть на Украину 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Западные СМИ: Россия нападет на Украину из-за воды
Фото: ТАСС
Американские аналитики считают, что Украина может быть подвержена нападению России. Причиной станет водный вопрос.
На сайте центра The Jamestown Foundation сказано, что Россия вернет воду с помощью нападения. Американские аналитики считают, что в Крыму критическая ситуация, и без воды Украины не обойтись, к тому же, подчеркивается, что осадков в этом году было мало.
«Это увеличивает вероятность того, что Москва может принять решение о военном варианте в отношении юга Украины, чтобы получить контроль над водой для полуострова, прежде чем летом случится полномасштабная гуманитарная катастрофа», — отмечают аналитики The Jamestown Foundation, пишет crimea-news.com.
В апреле Украина заявила, что надеется на возврат полуострова, и до деокупации не стоит туда поставлять воду.
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Украина , В мире , Конфликты , Республика Крым
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