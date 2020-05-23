Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук указал на угрозу потери Украиной Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Украина испугалась потерять Донбасс
Фото: ТАСС
Если не выполнять минские соглашения, Киев может потерять Донбасс, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Он подчеркнул, что реализация договоренностей зависит от политической воли украинских властей, но ни бывший президент Украины Петр Порошенко, ни нынешний президент Владимир Зеленский «никаких конкретных шагов по этому пути не делают».
В результате «продолжаются обстрелы, отсутствует разведение сил от линии соприкосновения, не делается ничего для реализации политической повестки минских соглашений», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
«Альтернативой» мирному урегулированию, по мнению Медведчука, может стать «потеря Донбасса для Украины». Он заявил, что действующая украинская власть «сознательно идет по этому пути».
Он напомнил, что Зеленский заявляет о приверженности минским соглашениям, «потому что к Минским соглашениям привязаны санкции против России».
Напомним, полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», вина Киева в этом «абсолютно бесспорна». Грызлов обвинил Киев в «гуманитарной катастрофе» в Донбассе.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Киеве от Донбасса потребовали разоружения в августе для участия в выборах В Киеве от Донбасса потребовали разоружения в августе для участия в выборах Мэр Черкасс решил подать в суд на Зеленского Мэр Черкасс решил подать в суд на Зеленского Украина отсрочила строительство «Стены» на границе с Россией Украина отсрочила строительство «Стены» на границе с Россией
Комментарии 1
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Борис Грызлов , ИТАР-ТАСС , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова
В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение