Украина испугалась потерять Донбасс

Если не выполнять минские соглашения, Киев может потерять Донбасс, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

В результате «продолжаются обстрелы, отсутствует разведение сил от линии соприкосновения, не делается ничего для реализации политической повестки минских соглашений», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

«Альтернативой» мирному урегулированию, по мнению Медведчука, может стать «потеря Донбасса для Украины». Он заявил, что действующая украинская власть «сознательно идет по этому пути».

Он напомнил, что Зеленский заявляет о приверженности минским соглашениям, «потому что к Минским соглашениям привязаны санкции против России».