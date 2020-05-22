Порошенко вызвали на допрос по делу о краже картин 

Бывшего президента Украина Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о краже десятков картин. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает «Страна.ua».

Порошенко вызван как свидетель во вторник, 26 мая. ГБР опубликовал в сети фото повестки и видео с ее текстом.

«Вас вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала публикация предполагаемых записей его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом , который предлагал тогдашнему украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma.

Кроме того, Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах о государственной измене, легализации преступных доходов через офшоры и вмешательстве в деятельность судебной власти. По большинству из них он имеет статус свидетеля.