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Украина поссорилась с Болгарией 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Украина поссорилась с Болгарией
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Болгария выразила опасения за судьбу этнических болгар на Украине, а Киев возмутился вмешательством в свои внутренние дела. Некомпетентность украинской дипломатии не перестает удивлять.
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Украина , В мире , Конфликты , Болгария
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