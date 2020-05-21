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Украина поссорилась с Болгарией
Деловая газета «Взгляд»
34 минуты назад
Фото:
Деловая газета "Взгляд"
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Болгария
выразила опасения за судьбу этнических болгар на
Украине
, а Киев возмутился вмешательством в свои внутренние дела. Некомпетентность украинской дипломатии не перестает удивлять.
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