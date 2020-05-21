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В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Потери Киева: погиб командир батальона «Луганск-1»
Фото: lg.npu.gov.ua
В Луганской области погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов, сообщили в МВД Украины. Он получил осколочное ранение при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил. Днем ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что народная милиция ЛНР была приведена в полную боевую готовность после серии обстрелов со стороны украинских силовиков.
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны. По данным ведомства, это произошло накануне, 20 мая, около 21:30 (совпадает с московским) в районе поселка Трехизбенка.
Отмечается, что он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Раненым бойцам оказывают медицинскую помощь, уточнили в МВД.
Глава ведомства Арсен Аваков написал в своем Twitter, что на пути боевой патрульной группы взорвалась мина.
Накануне в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили РИА «Новости», что украинские силовики в течение суток четыре раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной республики. Собеседник агентства уточнил, что подконтрольные Киеву войска вели огонь из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП-2 по четырем населенным пунктам, над которыми установлен контроль ЛНР.
В тот же день глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика примет решительные меры и отодвинет линию соприкосновения, если украинская сторона продолжит провокационные обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры. Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил его прекратить «ничем не спровоцированные обстрелы» территории самопровозглашенной республики, а также предоставить гарантии безопасности, чтобы была возможность провести ремонтные работы на критически важных объектах гражданской инфраструктуры.
«В случае продолжения подобных действий со стороны Вооруженных сил Украины, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения», — предупредил глава ЛНР.
Вместе с тем он отдал указания привести в боевую готовность подразделения народной милиции республики.
Пасечник назвал регулярные обстрелы со стороны украинских силовиков целенаправленной провокацией. «И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой», — констатировал он.
Пасечник имел в виду обстрел республики со стороны украинских силовиков, который произошел 16 мая. В результате была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, социальные объекты и жилой сектор.
Чтобы избежать эскалации конфликта и обеспечить реальное перемирие, глава самопровозглашенной республики призвал членов «нормандской четверки» — Россию, Германию и Францию — а также представителей ОБСЕ повлиять на Украину.
Такое заявление Пасечник сделал после серии обстрелов, происходивших на протяжении нескольких дней. В частности, 17 мая официальный представитель вооруженных сил ЛНР Яков Осадчий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Донецкий, в результате чего погиб сотрудник народной милиции республики.
«Противник продолжает вести огонь по территории Республики. На этот раз боевики 93-й бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении н.п. Донецкий», — уточнил Осадчий.
Он заверил, что вооруженные силы самопровозглашенной республики не оставят произошедшее без «адекватного ответа».
Руководство ЛНР призвало наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия с украинской стороны и потребовать от Киева прекратить огонь по всей линии соприкосновения.
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Украина , Армия , Конфликты , Статьи , Сергей Губанов , Леонид Пасечник , Владимир Зеленский , Яков Осадчий , Арсен Аваков , МВД , РИА Новости
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