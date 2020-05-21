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Главред (Украина): нынешнюю Украину нет смысла спасать 

ИноСМИ 2 часа назад
«Нынешнюю Украину нет смысла спасать»
Фото: РИА Новости
История вокруг скандала с «пленками Байдена» — свидетельство того, что Украина не имеет самостоятельного управления. Поэтому, пишет автор публикации в издании Главред (Украина) , обсуждать перспективы текущей государственности Украины бессмысленно, нужен перезапуск государства.
Пленки Байдена четко показывают одно — внешнее управление будь-то российское, или американское ничего хорошего Украине не несет. Возврат суверенитета из лап компрадоров и насквозь прогнившей олигархии — вопрос жизни украинского народа.
Поэтому на следующих этапах демонтажа Второй республики придется избавиться от всех этих НАБУ, САПов, наблюдательных советов, НАЗК и прочих паразитов, которые только вносят хаос в госуправление. В принципе, уже можно говорить, что все институты государства придется тотально перезапускать. Нужно будет разгонять СБУ, минобороны, все эти гнилые министерства с их гнилыми решалкиными и вездесущими агентами влияния.
В первый день новой каденции следующий президент разгоняет парламент и вводит Патриотический акт, который регулирует отношения в государстве на полгода до новых выборов в Раду, которые должны быть совмещены с референдумом по новой конституции. На эти полгода указы президента будут иметь статус закона. Референдум по конституции легитимизирует этот порядок и нова Рада просто утвердит то, что примет народ (а он примет все, что угодно, лишь бы начали наводить порядок).
Указами президента поочередно будут распускаться все старые институты. Например, первым указом распустил СБУ. Вторым указом создал новую СБУ без лишних звеньев. Это касается всех институтов. Без исключений. Суды распустить. Через месяц собрать новые из юристов. На этот месяц выделить 10-20 человек авторитетных судей, которые будут рассматривать неотложные дела чрезвычайной важности.
Институт премьера упразднить. Правительство перевести в зону ответственности президента, как в США. Заодно избавимся от кучи промежуточных бесполезных звеньев и кучи паразитов, которые с этого кормятся. Вообще логика действий должна быть максимально на упрощение государственной структуры, упрощение норм, максимальное облегчение ведения экономической деятельности.
Ключевой вопрос откуда взять всех людей нового государства? Есть и ответ — из партии. Партия должна быть изначально структурой нового государства, чтобы, например, люди на региональном уровне изначально знали, что глава местной ячейки — это будущий губернатор, а сама местная ячейка будущие прокуроры, полиция, сбушники и судьи. Потому ячейка должна изначально хорошо разбираться кто чем владеет, как управляет. Ибо ей это все придется брать под свой контроль. При этом силовой компонент в партии — ключевой. Поскольку опираясь на него можно будет только что-то делать. А контроль над силовой вертикалью в первые дни и часы определит вообще перспективу новой государственности в Украине.
Новое государство должно будет полностью порвать с УССР и ее жалким отродьем в лице Второй Республики. Новая конституция, новые кодексы без какой-либо связи с этой отрыжкой партноменклатуры и криминалитета. Чтобы ни одна паскуда не могла апеллировать к дебильными законам, которые ничего не позволяют сделать, покрывая бездарных коррупционеров, идиотов и откровенных воров.
Такой радикальный разрыв с традициями УССР и Второй Республики и будет полноценной революцией, а не ее жалкими имитациями, что мы имели в 2004-2014 годах.
Обсуждать же перспективы текущей государственности Украины нет смысла. У нее ноль (0) перспектив. И вы в глубине души все это понимаете.
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Украина , Статьи , Министерство обороны , СБУ
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