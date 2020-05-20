«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского

Во внешнеполитическом ведомстве решили дать оценку первым результатам украинского лидера. Среди его обещаний в тексте называются «избавить украинцев от наследия [предыдущего президента Украины] Порошенко, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему».

В МИД считают, что минувший год показал, что все это было лишь декларацией.

«Слова очередного президента вновь разошлись с делами. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть», — заявили в ведомстве.

Также в документе отмечается, что в стране до сих пор не ведутся расследования о казнокрадстве Порошенко, событий на Майдане, других политических преступлений.

Кроме того, представители Москвы отметили, что на Украине копятся экономические проблемы и растет социальная напряженность.

«По указке извне продвигается земельная реформа. Массово нарушаются права и свободы человека», — говорится в тексте.

МИД России также считает, что Зеленский унаследовал от Порошенко панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое «диктует властям, что и как надо делать». Отдельно отмечается отсутствие прогресса в Донбассе и в отношениях с Россией. Более того, ведется борьба со всем, что связывает два народа.

«Искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы», — заключили в ведомстве.

МИД напомнил, что в деле санкций Зеленский пошел дальше Порошенко: под ограничения попали Эрмитаж и музей имени Пушкина. В России считают, что национал-радикалам мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. В частности, Москва считает возможным вариант, при котором к концу срока правления Зеленского на Украине «будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя и крушить памятники деятелям культуры».

Ранее Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос о принадлежности Крыма. Он рассказал, что на «нормандском саммите» поднимал тему Крыма с лидерами Германии и Франции.