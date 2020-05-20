«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского

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Россия раскритиковала первый год правления Зеленского 

Lenta.ru и ещё 3 21 минуту назад
Москва раскритиковала первый год правления президента Украины Владимира Зеленского. Такой комментарий сделали в министерстве иностранных дел России к годовщине инаугурации украинского лидера.
Во внешнеполитическом ведомстве решили дать оценку первым результатам украинского лидера. Среди его обещаний в тексте называются «избавить украинцев от наследия [предыдущего президента Украины] Порошенко, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему».
В МИД считают, что минувший год показал, что все это было лишь декларацией.
«Слова очередного президента вновь разошлись с делами. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть», — заявили в ведомстве.
Также в документе отмечается, что в стране до сих пор не ведутся расследования о казнокрадстве Порошенко, событий на Майдане, других политических преступлений.
Кроме того, представители Москвы отметили, что на Украине копятся экономические проблемы и растет социальная напряженность.
«По указке извне продвигается земельная реформа. Массово нарушаются права и свободы человека», — говорится в тексте.
МИД России также считает, что Зеленский унаследовал от Порошенко панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое «диктует властям, что и как надо делать». Отдельно отмечается отсутствие прогресса в Донбассе и в отношениях с Россией. Более того, ведется борьба со всем, что связывает два народа.
«Искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы», — заключили в ведомстве.
МИД напомнил, что в деле санкций Зеленский пошел дальше Порошенко: под ограничения попали Эрмитаж и музей имени Пушкина. В России считают, что национал-радикалам мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. В частности, Москва считает возможным вариант, при котором к концу срока правления Зеленского на Украине «будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя и крушить памятники деятелям культуры».
Ранее Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос о принадлежности Крыма. Он рассказал, что на «нормандском саммите» поднимал тему Крыма с лидерами Германии и Франции.
«И, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ», — сказал президент Украины.
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Комментарии 14
Украина , Видео , В мире , Политика , Владимир Зеленский , Эрмитаж , МИД
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