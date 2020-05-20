Как Порошенко Украине с Байденом изменил

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело о госизмене против Петра Порошенко. Это произошло после слива компромата на экс-президента нардепом Андреем Деркачом — он передал в прокуратуру якобы записи разговоров Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденем и бывшем госсекретарем Джоном Керри. В разговоре с американцами обсуждались вопросы управления страной.

Офис генерального прокурора Украины возбудил дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Как сообщает РИА «Новости», это произошло после передачи компромата на Порошенко депутатом Верховной рады Андреем Деркачом.

«Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по «пленкам Деркача», — заявил изданию «Украинская правда» источник в ведомстве.

Один из разговоров касается увольнения с должности генпрокурора Украины Виктора Шокина — якобы по настоянию Байдена, который в обмен пообещал Порошенко дать «незалежной» $1 млрд Обсуждались и другие вопросы управления Украиной — отсутствие у Порошенко парламентской коалиции, отставка правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана

Деркач считает, что эти аудиозаписи — достаточное основание для обвинения Порошенко в госизмене. При этом в ходе своей пресс-конференции он сделал оговорку — воспринимать голоса на аудиозаписях следует именно как похожие на голоса вышеуказанных политиков. При этом лично сам депутат своим источникам доверяет.

Запись бесед с Байденом и Керри якобы делал сам Порошенко. Стоит добавить, что разговор «Порошенко» с «Байденом» про увольнение генпрокурора Шокина связан с громким делом о компании Burisma, которое он расследовал. Позицию в руководстве этой компании занимал сын вице-президента США — Хантер Байден.

В 2018 году Байден-старший сам заявил, что требовал у Киева отставки Шокина. Экс-генпрокурор, отправленный в отставку украинским парламентом за два года до этого, написал заявление в правоохранительные органы Украины о вмешательстве в его работу американского политика. Шокин пытался обжаловать свое увольнение, но не преуспел. В сентябре 2019 года он подал новую жалобу в Кассационный суд Украины.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило 16 уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. 6 августа прошлого года было заведено дело относительно путешествия Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018 году. Юрист Андрей Портнов считает, что семейство экс-президента незаконно пересекло границу по поддельным паспортам. Он подчеркнул, что факты, которые будут установлены в этом уголовном деле, помогут определить новые офшоры, собственность, активы и счета бывшего украинского лидера.

Порошенко допрашивали, когда он еще был президентом — сотрудники управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины допросили его по делу о гибели людей в ходе так называемого «евромайдана» в Киеве в феврале 2014 года.

22 июня прошлого года Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он подчеркнул, что не боится уголовных преследований.

«Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований Роман Труба спустя несколько недель заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах.

При этом политик заявил, что даже если его оставят без депутатской неприкосновенности, он не станет «прятаться». По словам Порошенко, ему «не за что краснеть». Он также подчеркнул, что нет абсолютно никаких историй и фактов, за которые он переживает.

При этом в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что Порошенко сбегает из страны перед допросами в ГБР. В марте 2020 года бывший президент был вызван на допрос, при этом представляющие интересы политика адвокаты заявили, что Порошенко в госбюро расследований не явится, потому что покинул Украину.