Украину призвали переименовать в Русь

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Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Facеbook выступил за идею переименования Украины в Русь.

Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского , который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.

"Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел всё изменить, даже место своего дворца. Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила", — цитирует юриста "Страна.ua".

Федур отметил, что этот "адский круг" будет продолжаться, если его не разорвать.