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На Украине призвали переименовать государство в Русь 

Газета.Ru и ещё 3 32 минуты назад
Украину призвали переименовать в Русь
Фото: facebook.com
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Facеbook выступил за идею переименования Украины в Русь.
Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.
"Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел всё изменить, даже место своего дворца. Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила", — цитирует юриста "Страна.ua".
Федур отметил, что этот "адский круг" будет продолжаться, если его не разорвать.
«Я должен признать, что правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — отметил Федур.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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