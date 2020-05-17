Российский КВН-щик резко ответил, чей Крым

Запись разговора опубликована на YouTube-канале ISLND TV. После того как Писаренко услышал вопрос о возвращении Крыма в состав РФ, Писаренко подчеркнул, что политику обсуждать не собирается.

Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете чёрт-те куда, — сказал он.

Писаренко сейчас живёт в Киеве, где снимается в юмористическом «Дизель Шоу». Как рассказал актёр, его жена, дочь и родители остались в России и он постоянно туда ездит. Также российский юморист отметил, что пока не собирается получать паспорт Украины.

Писаренко заметил, что обычные россияне и украинцы нормально общаются, несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он считает, что «скоро кому-то надоест нас ссорить и мы продолжим жать друг другу руки».