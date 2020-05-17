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Живущий на Украине российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Российский КВН-щик резко ответил, чей Крым
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Украинский блогер Сергей Иванов задал участнику КВН из России Сергею Писаренко вопрос о принадлежности Крыма. Артист в ответ резко высказался в адрес журналиста и даже хотел прекратить интервью.
Запись разговора опубликована на YouTube-канале ISLND TV. После того как Писаренко услышал вопрос о возвращении Крыма в состав РФ, Писаренко подчеркнул, что политику обсуждать не собирается.
Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете чёрт-те куда, — сказал он.
Писаренко сейчас живёт в Киеве, где снимается в юмористическом «Дизель Шоу». Как рассказал актёр, его жена, дочь и родители остались в России и он постоянно туда ездит. Также российский юморист отметил, что пока не собирается получать паспорт Украины.
Писаренко заметил, что обычные россияне и украинцы нормально общаются, несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он считает, что «скоро кому-то надоест нас ссорить и мы продолжим жать друг другу руки».
Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Елена Степаненко выложила в свой Instagram архивное фото. На нём молодая артистка запечатлена на сцене в длинном элегантном платье. Нельзя не заметить, что надето оно на голое тело, на что и обратили внимание подписчики.
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Комментарии 26
Украина , Общество , Елена Степаненко , Сергей Иванов , Сергей Писаренко , Республика Крым
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