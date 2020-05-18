Российский КВН-щик резко ответил, чей Крым 

Писаренко рассказал, что в армии он служил в пограничных войсках на границе с Китаем. Он отметил, что командиром его отряда был украинец, а вместе с ним служили солдаты из Казахстана, Таджикистана и Белоруссии.

Он подчеркнул, что не понимает, почему украинцы и русские должны стрелять друг в друга.

После вопроса о том, как он относится к присоединению Крыма к России, Писаренко попросил больше не обсуждать с ним политику.

«Нет. Давайте мы сейчас политические беседы заканчивать. Я приехал сюда говорить о творчестве, а вы меня черт-те куда тащите», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», сейчас Писаренко живет в Киеве и снимается в юмористическом «Дизель-шоу». Его семья осталась в России, куда он регулярно ездил до ситуации с коронавирусом.