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В «Слуге народа» заявили о запугивании депутатов перед выборами 

Lenta.ru 28 минут назад
В «Слуге народа» заявили о запугивании депутатов
Фото: страница «Слуга Народу - Михайло Лаба - Округ 70» на Facebook
В правящей украинской партии «Слуга народа» заявили о запугивании депутата Михаила Лабы перед грядущими местными выборами. Они попросили главу МВД Арсену Авакову и генерального прокурора страны Ирину Венедиктову взять под личный контроль дело о забрасывании дома Лабы коктейлями Молотова. Об этом в своем Facebook-аккаунте написала замглавы фракции Евгения Кравчук.
«Мы имеем все основания подозревать, что это не просто хулиганство, а целенаправленное запугивание политического деятеля. Иными словами, местные выборы начались, и вряд ли наши оппоненты планируют вести предвыборную кампанию цивилизованными методами», — заявила она, отметив, что никто из членов семьи депутата не пострадал, а правоохранители уже начали расследование.
Кравчук отметила, что потушить вспыхнувшую от брошенной горючей смеси жителям дома удалось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Обращение к главе МВД и генпрокурору страны подписали многие депутаты партии.
Ранее сообщалось, что ночью 15 мая в селе Невицкое в Ужгородском районе Закарпатской области Украины неизвестные пытались поджечь дом Лабы. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).
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Комментарии 3
Украина , В мире , Арсен Аваков , МВД
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