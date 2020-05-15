Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ 

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России

Полный список опубликован в указе, размещённом на сайте президента Украины.

Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.