Киев купит у США крупные партии оружия

В Москве предупредили, что покупка Киевом новых крупных партий вооружения у Вашингтона может означать подготовку украинскими властями крупномасштабного наступления в Донбассе. Ранее президент России Владимир Путин пояснил: если отдать границу в Донбассе под контроль Киеву без гарантий безопасности простым жителям, то в Донбассе может начаться «вторая Сребреница».

Закупка Украиной новых крупных партий вооружения у Вашингтона может означать подготовку Киевом крупномасштабного наступления в Донбассе в случае трудностей с мирными договоренностями — пояснил член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин

По его словам, если украинским властям не понравятся те условия, которые будут согласовываться в минском и «нормандском» форматах, Киев может нарушить все мирные договоренности и предпринять агрессивные варианты «решения» вопроса по Донбассу, передает ФАН.

«На самом деле уже было достаточно всяких сигналов и намеков на то, что если мирное урегулирование не пойдет по нашему варианту, то Украина до конца года предпримет некий акт. Закупка крупных партий вооружений укладывается в эти угрозы», — детализировал парламентарий.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о том, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о покупке трех крупных партий оружия и сделка должна быть закрыта в этом году.

«Это вооружение особенно важно сегодня в Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать», — сказал украинский дипломат.

Чуть ранее замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли помогут Украине принципиально усилить свои позиции в Черном море по сравнению с другими региональными государствами.

Он назвал «суперуспехом» такое развитие событий, при котором новый министр обороны Украины Андрей Таран занялся бы этим вопросом.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», — уверен эксперт.

Ранее в сети появилось видео того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский судостроительный завод и увидел аварийное состояние ракетного крейсера «Украина», который стоит у причала и при этом еще числится недостроенным.

В ходе этой же встречи с работниками предприятия — прямо у причала — министр обороны Украины Степан Полторак предложил «демилитаризировать» судно, чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей военно-морских сил.

«Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое в принципе устарело даже для Российской Федерации», — указал военный.

При этом командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти заявил, что американские военные передали Украине еще два списанных боевых патрульных катера типа Island.

В марте нынешнего года Зеленский ратифицировал закон о допуске иностранных военных на украинские учения.

Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно тексту документа, учения на Украине пройдут совместно с американскими, британскими, румынскими и молдавскими коллегами. Киевом запланированы маневры: Rapid Trident — 2020 и Sea Breeze — 2020 с США, Warrior Watcher — 2020 с Англией, Riverain-2020 с Румынией и учения «Юг-2020» с Молдавией.

Вместе с тем бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Вашингтон в том, что в 2014 году он «бросил» Киев.

Выступая в американском Портленде, он заявил, что по Будапештскому меморандуму Украина обменяла свой ядерный арсенал на «бумагу», которая, как оказалось, «ничего не стоит», передает портал glavcom.ua.

По утверждению Турчинова, Соединенные Штаты обещали только поддержку на дипломатическом уровне и заверяли в «любви и уважении». Он рассказал, что украинская сторона обращалась к западным странам за военной помощью, но поначалу не получила ни одного патрона.

Касательно же Донбасса, еще в феврале нынешнего года стало известно, что Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке — областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области.

Об этом рассказывал тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в «чистом поле». Кроме того, как указал военный, в нынешнем году его ведомство завершит строительство бригадного городка на полигоне «Широкий лан» на юге Украины в Николаевской области.

На фоне всего происходящего президент России Владимир Путин пояснил: если отдать границу в Донбассе под контроль Киеву без предоставления гарантий безопасности жителям региона, то на территории самопровозглашенных республик может начаться «вторая Сребреница». Об этом он сказал на заседании Совета по правам человека

«Украинская сторона все время ставит вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», — выразил мнение российский президент, вспомнив про самое массовое в Европе убийство после окончания Второй мировой войны.

Такие опасения у Путина вызвало общение украинского лидера с националистами накануне развода сил в пилотных зонах Донбасса.